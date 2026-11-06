Працівники Google кажуть, що їм заборонили розповідати правду про ШІ

Про що мовчать у Google

Про розкол між працівниками та керівництвом DeepMind розповіла газета The Washington Post. За даними видання, співробітники лабораторії в Лондоні не можуть публічно говорити про свої занепокоєння через широку угоду про заборону на очорнення компанії.

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Такі угоди є формою юридичної корпоративної цензури. Вони дають змогу компаніям не допустити, щоб працівники розголошували інформацію, яку фірма вважає негативною чи критичною. У DeepMind вона, схоже, працює саме так, як задумано: лякає людей, які хотіли б залучати суспільство до обговорення розвитку технології.

Ця технологія справді дуже важлива, і вона дуже швидко змінюється. Громадськість хоче знати і має право знати. Часто це єдиний спосіб, у який люди дізнаються про шкоду та потенційну шкоду, що виникає– прокоментував анонімний співробітник DeepMind у розмові з The Washington Post.

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Що відбувається всередині лабораторії?

Двоє працівників лабораторії розповіли газеті про дискусійну групу, яку організували їхні колеги. Там обговорювали наслідки цього пункту угоди, який багато хто підписав як умову працевлаштування. У зустрічі взяли участь десятки працівників. Дехто відкрито критикував угоду і порівнював її з антиутопічною державою тотального нагляду з роману Джорджа Орвелла "1984".

Чи можна застосувати угоду на практиці?

Наразі незрозуміло, чи вище керівництво Google справді використає цей пункт проти працівників. Також є питання, чи може компанія зробити це з погляду закону. Попри це, працівники вважають, що такі угоди заходять надто далеко за будь-яких умов.

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Інший співробітник DeepMind розповів газеті, що навіть якщо угоду не можна примусово виконати, сама спроба заткнути рота говорить сама за себе. За його словами, "причина – щоб, по суті, залякати людей".