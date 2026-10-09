Очередное разрушение спутника: причины и последствия

Компания LeoLabs, которая следит за ситуацией в космосе, зафиксировала "событие с образованием обломков" в месте, где находился аппарат Meteor 2-7. Это произошло, когда он пролетал над одной из ее радиолокационных станций в Западной Австралии. Вокруг спутника, запущенного еще в 1981 году, обнаружили, по оценкам компании, "десятки фрагментов", пишет Space.com.

Эксперт по орбитальному мусору Джим Шелл напомнил на платформе X, что этот же Meteor 2-7 уже распадался в марте 2004 года. На этот раз событие произошло на высоте около 855 километров, где, по его словам, "пространственная плотность обломков самая высокая".

Опубликованный LeoLabs график показывает радиолокационные измерения спутника над площадкой в Западной Австралии. Оранжевыми точками обозначены фрагменты, а синими – основной корпус аппарата.



Каждое линейное скопление – это один фрагмент, показанный в движении / Изображение LeoLabs

Это не единичный случай

Распад Meteor 2-7 стал одним из нескольких подобных инцидентов за последние месяцы и годы:

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В сентябре 2026 года было подтверждено разрушение американского шпионского спутника времен холодной войны USA 32.

В конце августа 2026 года на низкой околоземной орбите развалилась китайская ступень ракеты.

Примерно за четыре месяца до этого фрагментацию пережил спутник Starlink компании SpaceX.

А в январе 2026 года разрушился российский "инспекторский" спутник, правда, на значительно более высокой геостационарной орбите.

В июне 2024 года спутник RESURS-P1 российского производства развалился на орбите, образовав более 100 обломков.

В феврале 2023 года "Космос 2499" развалился на части на высоте 1169 километров над поверхностью планеты. На такой высоте потребуется столетие или даже больше, чтобы атмосфера сбила эти обломки вниз.

В совокупности они указывают на тревожную тенденцию для безопасности и защищенности космоса и подчеркивают острую необходимость постоянного мониторинга,

– прокомментировали в LeoLabs.

Сколько мусора уже находится на орбите?

Эксперты давно предупреждают, что рост количества спутников повышает риск столкновений и разрушений. Это может запустить цепную реакцию: чем больше аппаратов разрушается, тем больше обломков возникает, и они угрожают другим космическим кораблям.

Данные подтверждают эти опасения. В 2005 году Европейское космическое агентство сообщало, что отслеживает около 16 тысяч объектов мусора на орбите Земли. В 2026 году оно уже отслеживало более 44 тысяч, то есть количество выросло примерно на 180%. Большинство фрагментов крошечные, но из-за огромной скорости движения они обладают большой энергией и способны серьезно повредить аппараты.

Опасность представляет не только космический мусор. Спутникам приходится уклоняться и друг от друга, особенно когда низкая орбита становится все более переполненной. Согласно полугодовому отчету SpaceX для Федеральной комиссии связи США, каждый спутник Starlink совершил более 40 маневров уклонения в год в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Некоторые эксперты считают, что это вопрос времени.

"Я думаю, мы движемся к ситуации, когда произойдет столкновение с участием действующего спутника в созвездии,

– сказал Хью Льюис, эксперт по устойчивому использованию космоса и профессор астронавтики Бирмингемского университета в Великобритании.

Он добавил, что это произойдет не из-за недостатка усилий по предотвращению опасности, а несмотря на все маневры.

Существует тревожная вероятность, что это не случайно

Стоит отметить, что в космическом сообществе и среди военных давно существует предположение, что за крушениями российских спутников могут стоять испытания космического противоспутникового оружия. Такие слухи появляются чуть ли не каждый раз, когда старый российский или советский спутник разрушается.

Хотя оружие в космосе запрещено международными договорами, есть много свидетельств того, что Россия давно тестирует способы вывода из строя американских и европейских аппаратов. Более того, ранее она открыто угрожала уничтожать спутники Starlink. В частности, ранее Медведев угрожал уничтожением Starlink прямо на орбите, а Константин Воронцов из Министерства иностранных дел называл Starlink "легитимной целью для ударов".

Кроме того, имеются данные западных спецслужб о разработке оружия. В НАТО сообщали, что Россия разрабатывает специальное противоспутниковое оружие (в частности, системы, рассеивающие в космосе облака мелких металлических шариков или обломков), предназначенное для массового вывода из строя спутников на низких околоземных орбитах, где работает сеть Илона Маска.

Было ли на этот раз какое-то испытание – неизвестно, однако исключать это нельзя. Старые спутники хорошо подходят для таких целей, ведь они уже не нужны, поэтому их можно уничтожать ради проверки работоспособности военных технологий. А то, что в результате орбита загрязняется, Россию вряд ли волнует.

Что будет дальше?

Несмотря на тревожные данные и предостережения экспертов, частные компании и правительства планируют ежегодно запускать десятки тысяч новых спутников в огромных мегасозвездиях. SpaceX, например, неоднократно заявляла о намерении вывести на орбиту 1 миллион спутников для центров обработки данных.

Мусор уже угрожает и астронавтам. В феврале 2026 года на китайской космической станции "Тяньгун" возникла кратковременная чрезвычайная ситуация: обломок повредил "спасательную шлюпку" для трех астронавтов, и возвращаться на ней стало опасно. Трое китайских астронавтов 10 дней оставались без шлюпки.