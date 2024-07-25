Как выбрать кондиционер и увлажнитель для дома

Страдаете от жары? Вы не одни. Нынешняя аномально высокая температура вызвала бунт не только на стационарные, но и мобильные кондиционеры и увлажнители воздуха.

На что обратить внимание, чтобы охладить помещение – Техно 24 разбиралось вместе с Rozetka.

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Основные параметры при выборе кондиционера при выборе кондиционера

Площадь помещения. Чтобы работа кондиционера была эффективной – важно учесть его мощность. Для охлаждения 10 квадратных метров требуется около 1 киловатта (кВт) мощности кондиционера. Например, для комнаты площадью 20 м², базовая мощность будет 2 кВт.

Обратите внимание : если помещение находится на солнечной стороне, лучше выбрать более мощный кондиционер.

: если помещение находится на солнечной стороне, лучше выбрать более мощный кондиционер. Для больших офисных помещений лучше обратиться к специалистам для оптимального расчета параметров системы кондиционирования.

Тип кондиционера:

Сплит-система - это тип кондиционера, который состоит из двух основных частей: наружного и внутреннего блока. Подходит для отдельных комнат.

- это тип кондиционера, который состоит из двух основных частей: наружного и внутреннего блока. Подходит для отдельных комнат. Мобильный кондиционер - это переносной вариант, который не требует стационарного монтажа и может легко перемещаться из одного помещения в другое. Впрочем, он менее эффективен и менее шумный.

Тип питания компрессора. Компрессор в кондиционере - это как сердце, которое "накачивает" специальное вещество, помогающее охладить воздух в вашем доме. Они существуют двух типов:

Обычные (ON/OFF) работают просто - на максимальной мощности, пока не достигнут определенной температуры - и затем выключаются.

работают просто - на максимальной мощности, пока не достигнут определенной температуры - и затем выключаются. Обратите внимание: это может приводить к частым колебаниям температуры и большему энергопотреблению.

это может приводить к частым колебаниям температуры и большему энергопотреблению. Инверторные компрессоры поддерживают необходимую температуру поддерживают необходимую температуру путем плавного изменения мощности. Такая технология экономит электроэнергию и обеспечивает больший комфорт.

Энергоэффективность: чтобы не платить за электроэнергию больше выбирайте модели с высоким классом энергоэффективности (А++ или А+++). Уровень шума: обращайте внимание на уровень шума внутреннего блока, особенно если кондиционер устанавливается в спальне или детской комнате. В общем, кондиционеры с уровнем шума в пределах 50 децибел (dB) считаются относительно тихими. Впрочем, у многих современных моделей уровень шума может быть около 20-30 dB в ночном или тихом режиме. Это примерно как шепот или тихий разговорный голос, поэтому такие кондиционеры почти незаметны. Функциональные возможности. Дополнительные функции, такие как обогрев, увлажнение, очистка воздуха, таймер, режим сна, дистанционное управление, могут сделать использование кондиционера значительно удобнее.

Кондиционеры без функции увлажнения могут высушивать воздух. Решить такую проблему может увлажнитель. Благодаря испарению воды он помогает еще и снизить температуру в помещении.

Основные параметры при выборе увлажнителя

Тип увлажнителя:

Ультразвуковые увлажнители - используют ультразвуковые вибрации для создания мелких капель воды, которые выпускаются в воздух в виде тумана.

Плюсы: тихие и обычно потребляют меньше энергии.

Минусы: нуждаются в регулярной очистке.

- используют ультразвуковые вибрации для создания мелких капель воды, которые выпускаются в воздух в виде тумана. тихие и обычно потребляют меньше энергии. нуждаются в регулярной очистке. Паровые увлажнители - кипятят воду, превращая ее в пар, который затем высвобождается в воздух.

Плюсы: эффективны для больших помещений.

Минусы: потребляют больше энергии по сравнению с другими типами увлажнителей.

● Увлажнители холодного испарения - работают с помощью вентилятора, который прогоняет воздух через влажный фильтр или губку, которая впитывает воду из резервуара.

Плюсы: эффективны в жаркую погоду.

Минусы: могут оставлять минеральные осадки: могут оставлять минеральные осадки на мебели.

Климатические комплексы совмещают функции очистки и увлажнения воздуха.

Плюсы: идеальное решение для людей с аллергией: идеальное решение для людей с аллергией или в помещениях, где необходимо поддерживать контролируемый уровень влажности.

Минусы: необходимо менять фильтры: необходимо менять фильтры (впрочем, некоторые модели предлагают фильтры, которые служат до 10 лет).

Дополнительные функции

Сегодня производители предлагают кучу дополнительных новейших технологий и функций, вот перечень основных:

Дистанционное управление через Wi-Fi: позволяет управлять кондиционером или увлажнителем через мобильное приложение, даже не будучи дома.

Фильтрация воздуха: многоступенчатые фильтры эффективно очищают воздух от пыли, бактерий, вирусов, и аллергенов.

Режим обогрева: позволяет использовать кондиционеры круглый год.

Автоматическая очистка: эта функция предотвращает накопление плесени и бактерий в устройстве. А это значит – техническое обслуживание понадобится вам реже

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Гигростат: позволяет настроить и контролировать уровень влажности в помещении, что обеспечивает комфортную и здоровую среду.

Ароматизация: некоторые увлажнители имеют возможность добавления арома-масел для создания приятного аромата в помещении.