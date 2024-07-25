На що звернути увагу, щоби охолодити приміщення – Техно 24 розбиралося разом із Rozetka.

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Основні параметри при виборі кондиціонера

Площа приміщення. Щоб робота кондиціонера була ефективною – важливо врахувати його потужність. Для охолодження 10 квадратних метрів потрібно близько 1 кіловата (кВт) потужності кондиціонера. Наприклад, для кімнати площею 20 м², базова потужність буде 2 кВт.

Зверніть увагу : якщо приміщення знаходиться на сонячній стороні, краще вибрати більш потужний кондиціонер.

: якщо приміщення знаходиться на сонячній стороні, краще вибрати більш потужний кондиціонер. Для великих офісних приміщень краще звернутися до спеціалістів для оптимального розрахунку параметрів системи кондиціонування.

Тип кондиціонера:

Спліт-система — це тип кондиціонера, який складається з двох основних частин: зовнішнього та внутрішнього блоку. Підходить для окремих кімнат.

— це тип кондиціонера, який складається з двох основних частин: зовнішнього та внутрішнього блоку. Підходить для окремих кімнат. Мобільний кондиціонер — це переносний варіант, який не вимагає стаціонарного монтажу і може легко переміщуватися з одного приміщення в інше. Втім, він менш ефективний та гучний.

Тип живлення компресора. Компресор у кондиціонері — це як серце, яке "накачує" спеціальну речовину, що допомагає охолодити повітря у вашому домі. Вони існують двох типів:

Звичайні (ON/OFF) працюють просто — на максимальній потужності, поки не досягнуть певної температури — і потім вимикаються.

працюють просто — на максимальній потужності, поки не досягнуть певної температури — і потім вимикаються. Зверніть увагу: це може призводити до частих коливань температури та більшого енергоспоживання.

це може призводити до частих коливань температури та більшого енергоспоживання. Інверторні компресори підтримують необхідну температуру шляхом плавної зміни потужності. Така технологія економить електроенергію та забезпечує більший комфорт.

Енергоефективність: щоби не платити за електроенергію більше обирайте моделі з високим класом енергоефективності (А++ або А+++). Рівень шуму: звертайте увагу на рівень шуму внутрішнього блоку, особливо якщо кондиціонер встановлюється в спальні чи дитячій кімнаті. Загалом, кондиціонери з рівнем шуму в межах 50 децибелів (dB) вважаються відносно тихими. Втім, у багатьох сучасних моделей рівень шуму може бути близько 20-30 dB у нічному або тихому режимі. Це приблизно як шепіт або тихий розмовний голос, тому такі кондиціонери майже непомітні. Функціональні можливості. Додаткові функції, такі як обігрів, зволоження, очищення повітря, таймер, режим сну, дистанційне керування, можуть зробити використання кондиціонера значно зручнішим.

Кондиціонери без функції зволоження можуть висушувати повітря. Вирішити таку проблему може зволожувач. Завдяки випаровуванню води він допомагає ще і знизити температуру в приміщенні.

Основні параметри при виборі зволожувача

Тип зволожувача:

Ультразвукові зволожувачі — використовують ультразвукові вібрації для створення дрібних крапель води, які випускаються в повітря у вигляді туману.

Плюси: тихі і зазвичай споживають менше енергії.

Мінуси: потребують регулярної очистки.

— використовують ультразвукові вібрації для створення дрібних крапель води, які випускаються в повітря у вигляді туману. тихі і зазвичай споживають менше енергії. потребують регулярної очистки. Парові зволожувачі — кип'ятять воду, перетворюючи її на пар, який потім вивільняється в повітря.

Плюси: ефективні для великих приміщень.

Мінуси: споживають більше енергії порівняно з іншими типами зволожувачів.

● Зволожувачі холодного випару — працюють за допомогою вентилятора, який проганяє повітря через вологий фільтр або губку, яка вбирає воду з резервуару.

Плюси: ефективні в спекотну погоду.

Мінуси: можуть залишати мінеральні осади на меблях.

Кліматичні комплекси поєднують функції очищення та зволоження повітря.

Плюси: ідеальне рішення для людей з алергією або в приміщеннях, де необхідно підтримувати контрольований рівень вологості.

Мінуси: необхідно змінювати фільтри (втім, деякі моделі пропонують фільтри, які служать до 10 років).

Додаткові функції

Сьогодні виробники пропонують купу додаткових новітніх технологій та функцій, ось перелік основних:

Дистанційне керування через Wi-Fi: дозволяє керувати кондиціонером або зволожувачем через мобільний додаток, навіть не будучи вдома.

Фільтрація повітря: багатоступеневі фільтри ефективно очищають повітря від пилу, бактерій, вірусів, та алергенів.

Режим обігріву: дозволяє використовувати кондиціонери цілий рік.

Автоматичне очищення: ця функція запобігає накопиченню плісняви та бактерій у пристрої. А це значить – технічне обслуговування знадобиться вам рідше

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Гігростат: дає змогу налаштувати і контролювати рівень вологості в приміщенні, що забезпечує комфортне та здорове середовище.

Ароматизація: деякі зволожувачі мають можливість додавання арома-масел для створення приємного аромату в приміщенні.