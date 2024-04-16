На древнюю Windows 95 портировали тысячи современных приложений

YouTube-блогер MattKC успешно портировал тысячи современных программ на безнадежно устаревшую операционную систему Windows 95. Это потребовало от энтузиаста тщательной подготовки и настроек совместимости, что очевидно не было учтено разработчиками при создании этой операционной системы.

На YouTube-канале MattKC опубликован 51-минутный видеоролик, который документирует весь процесс портирования современных приложений на старую систему и освещает проблемы, с которыми столкнулся энтузиаст в процессе, рассказывает 24 Канал.

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В частности, задача выходила за рамки простого переноса библиотек из Windows 98, что требовало создания более 5400 ключей реестра для облегчения функциональности фреймворка в Windows 95.

Однако на пути к модернизации возникли и другие препятствия.

Значительной сложностью было преодолеть зависимость фреймворка .NET от отсутствующего в Windows 98 системного компонента ndphlpr. Несмотря на это, энтузиаст разработал обходной путь, имитируя присутствие этого компонента, чтобы запустить функциональность фреймворка, хотя и с некоторыми компромиссами относительно стабильности. Были внесены дополнительные изменения в библиотеку user32.dll и самого фреймворка, чтобы повысить надежность системы.

Посмотреть полное видео можно здесь

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Конечно ни о каком возрождении Windows 95 не может быть и речи, однако усилия MattKC демонстрируют настойчивость присущую энтузиастам, которые неизменно пытаются запустить что-то современное на очень старом куске железа. Тем не менее наблюдать за их манипуляциями всегда интересно и даже весело.