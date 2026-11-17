Тайна первичного "я"

Традиционные нейробиологические теории рассматривают кору головного мозга как главный центр человеческого мышления и восприятия. Однако ученые Маршалл Девор из Еврейского университета в Иерусалиме и Марк Барон из Гарвардской медицинской школы предложили стволовую теорию сознания. Они утверждают, что именно ствол мозга формирует базовое ощущение "я внутри", а кора выполняет лишь роль мощного вычислительного суперкомпьютера, пишет Sci.News.

Adv

Первичное ощущение себя остается полностью присутствующим, даже когда большая часть или весь поток сенсорной информации заблокирован. Закройте глаза и закройте уши, и вы все равно на сто процентов останетесь собой– прокомментировал ведущий автор исследования Маршалл Девор.

Боль становится главным доказательством

Свою гипотезу исследователи обосновывают на примере боли. Прямая электрическая стимуляция коры вызывает вспышки света в зрительной зоне или шумы в слуховой, но не создает ощущения первичной боли. Ученые не обнаружили в коре так называемого первичного центра боли.

Реклама

Зато раздражение путей в стволе мозга всегда вызывает выраженную боль. Кроме того, обширные поражения коры не лишают человека сознания, тогда как даже крошечные повреждения в стволе мозга размером 3–4 миллиметра часто приводят к коме.

Эволюционный отбор и роль арбитра

По словам исследователей, способность чувствовать боль возникла в стволе мозга сотни миллионов лет назад еще у примитивных позвоночных. Когда позже у млекопитающих появилась кора для сложного анализа зрительных или слуховых образов, эволюция не стала создавать сознание заново. Она просто подключила новую кору к уже готовой стволовой системе.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Вместо того чтобы заново создавать схемы сознания в коре, эволюция использовала способность чувствовать боль, которая давно функционировала в стволе мозга– добавил Маршалл Девор.

В этой модели ствол мозга работает как арбитр. Он оценивает важность информации из коры для выживания и решает, стоит ли переключать на нее сознательное внимание. Остальные процессы продолжают выполняться автоматически, подобно системе автопилота в современном автомобиле.