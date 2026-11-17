Таємниця первинного "я"

Традиційні нейробіологічні теорії розглядають кору як головний осередок людського мислення та сприйняття. Проте науковці Маршалл Девор із Єврейського університету в Єрусалимі та Марк Барон із Гарвардської медичної школи запропонували стовбурову теорію свідомості. Вони переконують, що саме стовбур мозку формує базове відчуття "я всередині", а кора виконує лише роль потужного обчислювального суперкомп'ютера, пише Sci.News.

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Первинне відчуття себе залишається повністю присутнім, навіть коли більша частина або весь потік сенсорної інформації заблокований. Заплющте очі та закрийте вуха, і ви все одно на сто відсотків залишитеся собою– прокоментував провідний автор дослідження Маршалл Девор.

Біль стає головним доказом

Свою гіпотезу дослідники обґрунтовують на прикладі болю. Пряма електрична стимуляція кори викликає спалахи світла у зоровій зоні чи шуми в слуховій, але не створює відчуття первинного болю. Вчені не знайшли у корі так званого первинного центру болю.

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Натомість подразнення шляхів у стовбурі мозку завжди викликає виразний біль. Окрім цього, масивні ураження кори не позбавляють людину свідомості, тоді як навіть крихітні пошкодження у стовбурі мозку розміром 3 – 4 міліметри часто призводять до коми.

Еволюційний вибір та роль арбітра

За словами дослідників, здатність відчувати біль виникла у стовбурі мозку сотні мільйонів років тому ще у примітивних хребетних. Коли пізніше у ссавців з'явилася кора для складного аналізу зорових чи слухових образів, еволюція не стала створювати свідомість заново. Вона просто під'єднала нову кору до вже готової стовбурової системи.

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Замість того щоб заново створювати схеми свідомості в корі, еволюція використала здатність відчувати біль, яка давно функціонувала в стовбурі мозку– додав Маршалл Девор.

У цій моделі стовбур мозку працює як арбітр. Він оцінює важливість інформації з кори для виживання і вирішує, чи варто перемикати на неї свідому увагу. Решта процесів продовжує виконуватися автоматично, подібно до системи автопілота у сучасному автомобілі.