Свідомість народжується не в корі мозку / Unsplash
Міжнародна група нейробіологів висунула нову гіпотезу про природу людського відчуття себе. Дослідники стверджують, що первинна свідомість виникає не в корі головного мозку, як вважали раніше, а в набагато древнішій підкорковій структурі – стовбурі мозку.
Таємниця первинного "я"
Традиційні нейробіологічні теорії розглядають кору як головний осередок людського мислення та сприйняття. Проте науковці Маршалл Девор із Єврейського університету в Єрусалимі та Марк Барон із Гарвардської медичної школи запропонували стовбурову теорію свідомості. Вони переконують, що саме стовбур мозку формує базове відчуття "я всередині", а кора виконує лише роль потужного обчислювального суперкомп'ютера, пише Sci.News.
Первинне відчуття себе залишається повністю присутнім, навіть коли більша частина або весь потік сенсорної інформації заблокований. Заплющте очі та закрийте вуха, і ви все одно на сто відсотків залишитеся собою
Біль стає головним доказом
Свою гіпотезу дослідники обґрунтовують на прикладі болю. Пряма електрична стимуляція кори викликає спалахи світла у зоровій зоні чи шуми в слуховій, але не створює відчуття первинного болю. Вчені не знайшли у корі так званого первинного центру болю.
Натомість подразнення шляхів у стовбурі мозку завжди викликає виразний біль. Окрім цього, масивні ураження кори не позбавляють людину свідомості, тоді як навіть крихітні пошкодження у стовбурі мозку розміром 3 – 4 міліметри часто призводять до коми.
Еволюційний вибір та роль арбітра
За словами дослідників, здатність відчувати біль виникла у стовбурі мозку сотні мільйонів років тому ще у примітивних хребетних. Коли пізніше у ссавців з'явилася кора для складного аналізу зорових чи слухових образів, еволюція не стала створювати свідомість заново. Вона просто під'єднала нову кору до вже готової стовбурової системи.
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Замість того щоб заново створювати схеми свідомості в корі, еволюція використала здатність відчувати біль, яка давно функціонувала в стовбурі мозку
У цій моделі стовбур мозку працює як арбітр. Він оцінює важливість інформації з кори для виживання і вирішує, чи варто перемикати на неї свідому увагу. Решта процесів продовжує виконуватися автоматично, подібно до системи автопілота у сучасному автомобілі.
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