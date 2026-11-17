Международная группа нейробиологов выдвинула новую гипотезу о природе человеческого ощущения себя. Исследователи утверждают, что первичное сознание возникает не в коре головного мозга, как считалось ранее, а в гораздо более древней подкорковой структуре – стволе мозга.

Тайна первичного "я"

Традиционные нейробиологические теории рассматривают кору головного мозга как главный центр человеческого мышления и восприятия. Однако ученые Маршалл Девор из Еврейского университета в Иерусалиме и Марк Барон из Гарвардской медицинской школы предложили стволовую теорию сознания. Они утверждают, что именно ствол мозга формирует базовое ощущение "я внутри", а кора выполняет лишь роль мощного вычислительного суперкомпьютера, пишет Sci.News.

Первичное ощущение себя остается полностью присутствующим, даже когда большая часть или весь поток сенсорной информации заблокирован. Закройте глаза и закройте уши, и вы все равно на сто процентов останетесь собой,

– прокомментировал ведущий автор исследования Маршалл Девор.

Боль становится главным доказательством

Свою гипотезу исследователи обосновывают на примере боли. Прямая электрическая стимуляция коры вызывает вспышки света в зрительной зоне или шумы в слуховой, но не создает ощущения первичной боли. Ученые не обнаружили в коре так называемого первичного центра боли.

Зато раздражение путей в стволе мозга всегда вызывает выраженную боль. Кроме того, обширные поражения коры не лишают человека сознания, тогда как даже крошечные повреждения в стволе мозга размером 3–4 миллиметра часто приводят к коме.

Эволюционный отбор и роль арбитра

По словам исследователей, способность чувствовать боль возникла в стволе мозга сотни миллионов лет назад еще у примитивных позвоночных. Когда позже у млекопитающих появилась кора для сложного анализа зрительных или слуховых образов, эволюция не стала создавать сознание заново. Она просто подключила новую кору к уже готовой стволовой системе.

Вместо того чтобы заново создавать схемы сознания в коре, эволюция использовала способность чувствовать боль, которая давно функционировала в стволе мозга,

– добавил Маршалл Девор.

В этой модели ствол мозга работает как арбитр. Он оценивает важность информации из коры для выживания и решает, стоит ли переключать на нее сознательное внимание. Остальные процессы продолжают выполняться автоматически, подобно системе автопилота в современном автомобиле.