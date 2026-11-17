Ученые, похоже, выяснили, где зарождается наше сознание, и это не там, где мы всегда думали
Международная группа нейробиологов выдвинула новую гипотезу о природе человеческого ощущения себя. Исследователи утверждают, что первичное сознание возникает не в коре головного мозга, как считалось ранее, а в гораздо более древней подкорковой структуре – стволе мозга.
Тайна первичного "я"
Традиционные нейробиологические теории рассматривают кору головного мозга как главный центр человеческого мышления и восприятия. Однако ученые Маршалл Девор из Еврейского университета в Иерусалиме и Марк Барон из Гарвардской медицинской школы предложили стволовую теорию сознания. Они утверждают, что именно ствол мозга формирует базовое ощущение "я внутри", а кора выполняет лишь роль мощного вычислительного суперкомпьютера, пишет Sci.News.
Первичное ощущение себя остается полностью присутствующим, даже когда большая часть или весь поток сенсорной информации заблокирован. Закройте глаза и закройте уши, и вы все равно на сто процентов останетесь собой,
– прокомментировал ведущий автор исследования Маршалл Девор.
Боль становится главным доказательством
Свою гипотезу исследователи обосновывают на примере боли. Прямая электрическая стимуляция коры вызывает вспышки света в зрительной зоне или шумы в слуховой, но не создает ощущения первичной боли. Ученые не обнаружили в коре так называемого первичного центра боли.
Зато раздражение путей в стволе мозга всегда вызывает выраженную боль. Кроме того, обширные поражения коры не лишают человека сознания, тогда как даже крошечные повреждения в стволе мозга размером 3–4 миллиметра часто приводят к коме.
Эволюционный отбор и роль арбитра
По словам исследователей, способность чувствовать боль возникла в стволе мозга сотни миллионов лет назад еще у примитивных позвоночных. Когда позже у млекопитающих появилась кора для сложного анализа зрительных или слуховых образов, эволюция не стала создавать сознание заново. Она просто подключила новую кору к уже готовой стволовой системе.
Вместо того чтобы заново создавать схемы сознания в коре, эволюция использовала способность чувствовать боль, которая давно функционировала в стволе мозга,
– добавил Маршалл Девор.
В этой модели ствол мозга работает как арбитр. Он оценивает важность информации из коры для выживания и решает, стоит ли переключать на нее сознательное внимание. Остальные процессы продолжают выполняться автоматически, подобно системе автопилота в современном автомобиле.