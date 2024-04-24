SpaceX Falcon 9 достигла очередного юбилея, совершив 300-ю успешную посадку первой ступени

Очередное значительное достижение осуществила SpaceX. Ракета Falcon 9 совершила 300-ю успешную посадку первой ступени. Эта веха была достигнута во время миссии Starlink 6-53, которая также стала 30-м орбитальным запуском из штата Флорида в 2024 году.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 40 на базе Космических сил США 23 апреля в 18:17 по времени Восточного побережья (24 апреля в 01:17 по киевскому времени), информирует 24 Канал.

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Эта конкретная ракета первой ступени Falcon 9 с бортовым номером B1078 ранее уже использовалась в различных миссиях.

Она участвовала в миссии NASA "Crew-6" на МКС;

Неразглашенной миссии USSF-124 по развертыванию американских военных спутников;

Пяти миссиях по выводу спутников Starlink на орбиту.

Как прошел юбилейный пуск

Примерно через 8,5 минут после взлета Falcon 9 (B1078) благополучно приземлилась на плавучую платформу SpaceX, известную как Just read the instructions. Эта посадка стала 300-й успешной посадкой ракеты-носителя Falcon, 79-й на эту конкретную платформу и 233-й на беспилотную плавучую платформу в целом.

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Ракета доставила и развернула 23 спутника Starlink в дополнение к 5 851 спутнику, что уже находятся на орбите.

За исключением этой последней миссии, SpaceX успешно запустила 610 спутников Starlink на орбиту в этом году с помощью 27 миссий.