SpaceX запускает в космос загадочный шпионский спутник

SpaceX готовит новый запуск, который привлечет внимание не только поклонников космоса, но и военных аналитиков. Ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту секретный груз для американской разведки, который станет частью глобальной сети наблюдения за планетой.

Загадочный груз направляется на орбиту

Компания SpaceX планирует осуществить запуск секретной разведывательной миссии для правительства США 30 июля. Ракета-носитель Falcon 9 стартует с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде утром. Об этом пишет издание Space.com. Прямая трансляция началась в 9:58.

Миссия получила кодовое название NROL-95 и выполняется по заказу Национального управления военно-космической разведки США (NRO). 44-минутное окно для запуска открылось в 2:37 по восточному времени (09:37 в Украине). Сама компания SpaceX ориентируется на время 3:09 (10:09 в Украине), что приходится на вторую половину этого интервала.

Несмотря на секретность миссии, ведомство традиционно представило официальный логотип, на котором изображена хорька на фоне ночного неба с надписью "Мы – чемпионы".



Эмблема миссии NROL-95 / Изображение SpaceX

Хорь, ловкое существо, олицетворяет ловкость и стойкость – ключевые качества для исследования. Его уверенная улыбка и яркие глаза отражают дух победы в сфере, где решительность встречается с приключениями,

– прокомментировали официальные представители Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Этот запуск станет уже четвертой миссией разведывательных служб США в 2026 году. Предыдущие три запуска состоялись в январе, мае и июне с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Все они также использовали ракеты Falcon 9. Эти миссии были посвящены развитию так называемой разветвленной архитектуры созвездия NRO. Она будет состоять из сотен относительно небольших и экономически выгодных разведывательных аппаратов на околоземной орбите.

О технических характеристиках самого спутника NROL-95 информации почти нет, поскольку NRO не раскрывает подробностей о полезной нагрузке или конкретных задачах своих аппаратов. Однако известно, что после выполнения своей части работы первая ступень ракеты Falcon 9 должна вернуться на Землю. Приземление планируется на площадке мыса Канаверал примерно через 8,5 минуты после старта. Это будет уже седьмой полет именно для этого ускорителя.

Трансляция события уже началась.

Falcon 9 запускает загадочный груз на орбиту: смотрите прямую трансляцию