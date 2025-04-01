Миссия Fram2: SpaceX совершила первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли

SpaceX впервые в истории отправила людей в космический полет, который пролегает через оба полюса Земли. Миссия Fram2 стартовала 31 марта из космического центра имени Кеннеди во Флориде. Космический корабль Crew Dragon "Resilience", запущенный ракетой Falcon 9, вышел на полярную орбиту с экипажем из четырех космических туристов.

Командиром миссии Fram2 стал Чун Ван с Мальты. Вместе с ним на борту находятся командир корабля Яннике Миккельсен из Норвегии, пилот Рабеа Рогге из Германии и медицинский офицер и специалист миссии Эрик Филлипс из Австралии, рассказывает 24 Канал.

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Экипаж миссии Fram2 / Фото SpaceX

Старт миссии Fram2 – смотрите видео

Через 2,5 минуты после старта первая ступень ракеты Falcon 9 отключила девять двигателей Merlin и отделилась. После тормозного маневра она успешно приземлилась на автономную плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане – это произошло через 5,5 минуты после запуска.

Тем временем вторая ступень Falcon 9 продолжила вывод корабля Resilience на орбиту и менее чем через 10 минут после старта Crew Dragon отделился, начав самостоятельный полет.

В течение следующих трех-пяти дней экипаж будет облетать Землю, наблюдая за полярными регионами с орбиты, что до сих пор никому не удавалось.

Вот как выглядит полярный регион с высоты полета Crew Dragon

Научная миссия и значение полета

Миссия Fram2 названа в честь норвежского судна "Fram", которое в конце XIX – начале XX века исследовало Арктику и Антарктику.



Корабль Fram / Фото Mr. Steve Nicklas, NOS, NGS

В рамках миссии экипаж выполнит 22 научных эксперимента. Среди них – первая попытка выращивания грибов в космосе, экспериментальный аппарат для получения рентгеновских снимков человеческого тела на орбите, а также исследования влияния микрогравитации на опорно-двигательный аппарат человека.

Интересные факты об исторической миссии SpaceX

Запуск Fram2 стал 17-м пилотируемым полетом для SpaceX и шестым, выполненным для частных заказчиков.

Crew Dragon Resilience совершил уже четвертый полет: ранее он участвовал в миссиях Crew-1 (первая операционная миссия SpaceX на МКС), Inspiration4 и Polaris Dawn.

Полет Fram2 стартовал через две недели и три дня после миссии Crew-10, что стало самым коротким интервалом между запусками астронавтов в истории SpaceX.

Ожидается, что миссия продлится от трех до пяти дней. Возвращение состоится в Тихом океане – это станет первым случаем посадки пилотируемой миссии SpaceX не у побережья Флориды.

Компания изменила место приводнения, чтобы уменьшить риски падения обломков капсулы на населенные территории.

Кстати, после посадки экипаж также проведет финальный эксперимент: они сознательно откажутся от стандартной медицинской помощи и поддержки для астронавтов, чтобы исследовать адаптацию человеческого организма к гравитации после пребывания в космосе.