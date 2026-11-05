Starlink выходит на рынок мобильной связи и строит собственную 5G-сеть

SpaceX заключила многолетнее соглашение с Qualcomm о развертывании мобильной сети пятого поколения в США. В рамках партнерства компания Илона Маска будет использовать технологии Dragonwing Cellular Infrastructure на десятках тысяч базовых станций 5G. Об этом сообщает Mobilesyrup.

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SpaceX будет использовать технологии Qualcomm для 5G

Первые внедрения запланированы на 2027 год. По замыслу SpaceX, решение Qualcomm поможет увеличить покрытие, пропускную способность и эффективность сети. Технологию интегрируют со спутниковой группировкой Starlink.

Фактически SpaceX планирует превратить Starlink Mobile в полноценного мобильного оператора, который сможет конкурировать с крупнейшими игроками американского рынка – T-Mobile, AT&T и Verizon.

Почему Starlink выходит на рынок мобильной связи?

Партнерство с Qualcomm – часть более широкой стратегии SpaceX. Как сообщает The Verge, компания уже приобрела значительное количество лицензий на использование радиочастотного спектра. Кроме того, по данным предыдущих сообщений в СМИ, SpaceX изучала возможность приобретения американского мобильного оператора Boost Mobile.

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Объединение наземной инфраструктуры 5G со спутниковой сетью может позволить Starlink предлагать связь не только там, где есть покрытие традиционных операторов. Это также потенциально укрепит позиции компании на рынке мобильных услуг.

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Хотя объявление касается прежде всего американского рынка, изменения могут повлиять и на канадский телекоммуникационный сектор. В Канаде SpaceX сотрудничает с оператором Rogers, который использует Starlink для предоставления спутниковой связи непосредственно на мобильные телефоны.

Пока неизвестно, что будут означать для этого партнерства планы SpaceX по созданию собственного мобильного оператора. В то же время выход Starlink Mobile на более широкий рынок может изменить конкурентную ситуацию для канадских операторов.

Эта перспектива появилась на фоне заявлений премьер-министра Канады Марка Карни о намерении страны уменьшить зависимость от Starlink и диверсифицировать поставщиков спутниковой связи.