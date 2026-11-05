Starlink виходить на ринок мобільного зв’язку та будує власну 5G-мережу

SpaceX уклала багаторічну угоду з Qualcomm про розгортання мобільної мережі п’ятого покоління у США. У межах партнерства компанія Ілона Маска використовуватиме технології Dragonwing Cellular Infrastructure на десятках тисяч базових станцій 5G. Про це пише Mobilesyrup.

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SpaceX використає технології Qualcomm для 5G

Перші впровадження заплановані на 2027 рік. За задумом SpaceX, рішення Qualcomm допоможе збільшити покриття, пропускну здатність та ефективність мережі. Технологію інтегрують із супутниковим угрупованням Starlink.

Фактично SpaceX планує перетворити Starlink Mobile на повноцінного мобільного оператора, який зможе конкурувати з найбільшими гравцями американського ринку – T-Mobile, AT&T і Verizon.

Чому Starlink виходить на ринок мобільного зв’язку?

Партнерство з Qualcomm – частина ширшої стратегії SpaceX. Як повідомляє The Verge, компанія вже придбала значну кількість ліцензій на використання радіочастотного спектра. Крім того, за даними попередніх повідомлень у медіа, SpaceX вивчала можливість придбання американського мобільного оператора Boost Mobile.

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Поєднання наземної інфраструктури 5G із супутниковою мережею може дати Starlink змогу пропонувати зв’язок не лише там, де є покриття традиційних операторів. Це також потенційно посилить позиції компанії на ринку мобільних послуг.

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Хоча оголошення стосується передусім американського ринку, зміни можуть вплинути й на канадський телекомунікаційний сектор. У Канаді SpaceX співпрацює з оператором Rogers, який використовує Starlink для надання супутникового зв’язку безпосередньо на мобільні телефони.

Поки невідомо, як плани SpaceX щодо створення власного мобільного оператора вплинуть на це партнерство. Водночас вихід Starlink Mobile на ширший ринок може змінити конкурентну ситуацію для канадських операторів.

Ця перспектива з’явилася на тлі заяв прем’єр-міністра Канади Марка Карні про намір країни зменшити залежність від Starlink і диверсифікувати постачальників супутникового зв’язку.