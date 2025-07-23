Starship может никогда не полететь: удастся ли SpaceX преодолеть серию неудач
- SpaceX сталкивается с многочисленными неудачами во время испытаний ракеты Starship, в частности из-за взрывов и проблем с давлением, что ставит под сомнение ее жизнеспособность для космических миссий.
- NASA, которое инвестировало в Starship для программы Artemis, также испытывает трудности из-за этих неудач, которые могут задержать планы высадки на Луну до середины 2027 года.
- Следующее испытание Starship запланировано на август 2025 года, и его результаты могут существенно повлиять на будущее проекта.
SpaceX продолжает разработку своей самой мощной ракеты Starship, но многочисленные неудачи во время испытаний вызывают серьезные вопросы. Сможет ли проект стать основой для миссий на Марс и Луну или останется лишь амбициозной мечтой? Последние события добавляют интриги к этой космической истории.
SpaceX уже провела девять полномасштабных испытаний своей гигантской ракеты Starship, которая достигает почти 122 метров в высоту и считается самой мощной в мире. Однако за последние два с половиной года компания столкнулась с более чем шестью взрывами во время тестов, последний из которых был из-за проблем с давлением в одном из резервуаров, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Magazine.
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Два запуска в начале 2025 года привели к падению обломков над островами Теркс и Кайкос, что повлекло временное закрытие воздушного пространства. Последнее испытание в мае завершилось неконтролируемым приводнением и рассыпанием обломков в Мексиканском заливе из-за утечки топлива и неконтролируемого вращения ракеты.
Эти неудачи заставляют экспертов сомневаться в жизнеспособности Starship как надежной платформы для космических полетов. В материале New York Magazine специалисты отмечают, что вопрос не только в том, сможет ли ракета успешно взлететь и вернуться целой (это уже было реализовано во время одного из тестовых полетов), но и в том, удастся ли сделать это экономически выгодно и с быстрым циклом повторного использования.
Взрыв Starship версии Ship 36 во время июньского испытания / Скриншот 24 канала
Илон Маск сделал Starship ключевым элементом своих планов по колонизации Марса, а также основой для расширения сети спутников Starlink, которая является главным источником дохода компании. На сайте SpaceX есть отдельная страница посвященная возвращению на Луну благодаря Starship.
Иллюстративное изображение Starship на Луне / Фото SpaceX
Однако повторяющиеся проблемы, приводящие к взрывам, могут свидетельствовать о фундаментальных конструктивных недостатках и это стало понятным уже после второго взрыва, который произошел в марте этого года.
Как NASA зависит от успеха Starship?
Неудачи SpaceX также влияют на планы NASA, которое сотрудничает с компанией Илона Маска для использования Starship в программе Artemis. В частности, ракета должна доставить астронавтов на поверхность Луны во время миссии Artemis III, которая планировалась уже в 2026 году, но вряд ли будет реализована раньше середины 2027 года.
NASA уже инвестировала более 4 миллиардов долларов в разработку варианта Starship для посадки на Луну, но с каждым взрывом время для достижения цели сокращается. Также для лунных и марсианских миссий необходимо освоить дозаправку в орбите, что является технически сложной задачей, которой еще никогда не выполняли.
Starship уже был на орбите, поэтому SpaceX имеет шанс исправить проблемы с кораблем / Фото SpaceX
SpaceX придерживается философии быстрой итерации, рассматривая неудачи как возможность для обучения. Компания уже доказала эффективность этого подхода с ракетами Falcon 9, но Starship является гораздо более сложным проектом с более высокими ставками.
Когда Starship снова полетит?
Следующее испытание, десятое по счету, запланировано на начало августа 2025 года, об этом Маск написал недавно в X. Логично предположить, что к этому событию будет приковано особое внимание, а результаты запуска могут стать решающим для репутации проекта.