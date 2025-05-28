Полет Starship Flight 9 в очередной раз закончился взрывом, но полет имел определенные успехи

Компания SpaceX осуществила девятый тестовый запуск своей мегаракеты Starship. Полет, который состоялся 28 мая 2025 года, должен был стать знаковым событием, поскольку включал первое значительное повторное использование оборудования Starship, однако закончился фиаско.

Запуск ракеты высотой с 40-этажный дом стартовал с космодрома Starbase в Южном Техасе в 19:37 по восточному времени (23:37 по Гринвичу), информирует 24 Канал.

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Система Starship состоит из двух ступеней: гигантского ускорителя под названием Super Heavy и 52-метровой верхней ступени, известной как Ship или просто "Корабль". Обе ступени разработаны для полного и быстрого повторного использования. Они оснащены новыми двигателями SpaceX Raptor: Super Heavy имеет 33 двигателя, а Ship – шесть.

Момент старта Starship – смотрите видео

Ход полета и результаты

Во время полета Flight 9 произошло запланированное разделение двух ступеней Starship. Верхняя ступень, Ship, даже достигла космоса, что стало улучшением по сравнению с двумя предыдущими полетами гигантского аппарата. Однако SpaceX в конце концов потеряла обе ступени до того, как они смогли полностью выполнить все цели полета.

Судьба ускорителя Super Heavy

Этот запуск стал первым в истории повторным использованием ускорителя Super Heavy; этот конкретный ускоритель уже использовался во время полета Flight 7 в январе. SpaceX заменила только четыре двигателя Raptor после той миссии, что означает, что 29 двигателей, которые работали во время запуска, уже побывали в полете.

SpaceX отметила, что уроки, полученные после первого ремонта ускорителя и его дальнейшей работы в полете, позволят ускорить оборот будущих повторных полетов на пути к аппаратам, которые не потребуют ручного обслуживания между запусками.

Во время Flight 9 ускоритель Super Heavy выполнял несколько иную задачу. Он провел ряд экспериментов на пути обратно к Земле. Например, ускоритель выполнил контролируемый, а не случайный, разворот для возвращения и вошел в атмосферу под другим углом.

SpaceX объяснила, что увеличение аэродинамического сопротивления аппарата за счет большего угла атаки может привести к снижению скорости спуска, что, в свою очередь, требует меньше топлива для начального посадочного сжигания. Получение реальных данных о том, как ускоритель контролирует свой полет под этим большим углом атаки, будет способствовать улучшению характеристик будущих аппаратов, включая Super Heavy следующего поколения.

Эти эксперименты усложнили профиль полета Super Heavy по сравнению с предыдущими миссиями. Вместо того, чтобы рисковать повредить пусковую башню и другую инфраструктуру, SpaceX решила вернуть ускоритель для жесткого приводнения в Мексиканском заливе во время Flight 9.

Однако Super Heavy не добрался до этой точки. Ускоритель распался примерно через 6 минут 20 секунд полета, сразу после начала посадочного сжигания.

Проблемы с верхней ступенью Ship

Как уже упоминалось, Ship улучшил свои показатели, достигнув космоса на суборбитальной траектории, пролегавшей на восток над Атлантическим океаном. Однако после этого этапа возникли проблемы. Ship должен был развернуть восемь макетов спутников Starlink примерно через 18,5 минут после взлета, что стало бы важной вехой для программы Starship. Этого не произошло, поскольку дверцы полезной нагрузки не смогли полностью открыться, поэтому SpaceX отказалась от попытки развертывания.

Затем, примерно через 30 минут после запуска, Ship начал неконтролируемо вращаться. В результате SpaceX отказалась от плана повторно зажечь один из двигателей Raptor Ship в космосе, тест, который должен был состояться примерно через 38 минут после запуска. Компания также отказалась от надежды на мягкое приводнение аппарата, вместо этого смирившись с его разрушением над Индийским океаном во время входа в атмосферу. Таким образом, компания не получит всех данных, которые хотела собрать во время Flight 9.

На этом полете проводилось несколько других тестов: SpaceX сняла часть теплозащитных плиток Ship, чтобы проверить уязвимые участки под нагрузкой, а также испытала несколько различных материалов плиток, включая один с активной системой охлаждения.

Итог катастрофы и дальнейшие планы

Этот полет имел смешанные результаты, подобно двум предыдущим полетам этого года, 16 января и 6 марта. В отличие от Flight 7 и Flight 8, где Super Heavy работал безупречно, а Ship взрывался, во время Flight 9 Ship достиг космоса, но Super Heavy распался.

Причины предыдущих неудач Ship были разными: вероятно, "мощный гармонический отклик" привел к утечкам топлива на Flight 7, тогда как аппаратная неисправность двигателя Raptor была ответственной за "фейерверк" на Flight 8. SpaceX прилагала усилия, чтобы минимизировать шансы возникновения таких проблем в будущем, внося значительные изменения в оборудование и проводя наземные испытания двигателей.

Starship достиг запланированного отключения двигателя корабля, поэтому это значительное улучшение по сравнению с последним полетом! Утечки вызвали потерю давления в основном баке во время фазы свободного полета и входа в атмосферу. Много хороших данных для анализа,

– написал генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Несмотря на неудачи, SpaceX планирует быстро восстановиться и попробовать снова, как это было после Flight 7 и Flight 8. Илон Маск сообщил, что следующие три тестовые запуски Starship могут состояться каждые три-четыре недели, однако это заявление следует воспринимать с соответствующей степенью скептицизма.