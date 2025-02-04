SpaceX ежедневно уничтожает 3-4 спутника Starlink, но причины до сих пор неизвестны

Компания SpaceX значительно увеличила частоту сведения с орбиты собственных спутников связи Starlink. Наблюдатели сообщают, что с мая 2024 года ежедневно в земной атмосфере сгорает от трех до четырех спутников. Таким образом, ежемесячно компания уничтожает до 100 аппаратов, однако официальных объяснений относительно этой стратегии пока нет.

Вероятно, SpaceX заменяет старые спутники на новые, однако компания не раскрывает деталей о причинах такого решения, сообщает 24 Канал. Одним из возможных факторов, что способствовал массовой деградации спутников, стала мощная солнечная активность в мае 2024 года.

А тем временем Астронавтка NASA побила рекорд по самому долгому пребыванию в открытом космосе

Оно вызвало расширение земной атмосферы, что повлияло на тысячи спутников в низких орбитах. Они потеряли высоту и вынуждены были тратить топливо на корректировку орбиты, а их оборудование могло подвергнуться воздействию ионизирующего излучения.

В SpaceX ранее заявляли, что их политика базируется на принципе предотвращения сбоев. Если технический мониторинг выявляет потенциальные проблемы со спутником, компания предпочитает заранее его списать, во избежание неконтролируемых ситуаций в космосе.

По словам астронома Джонатана Макдауэлла, который отслеживает движение спутников, частота их уничтожения значительно возросла:

До мая 2024 года SpaceX уничтожала в среднем один-два спутника в день, но впоследствии процесс ускорился. В декабре началась вторая волна списаний, достигшая уровня трех-четырех в день.

Несмотря на запросы западных журналистов, SpaceX пока не прокомментировала ситуацию.

Чем это угрожает окружающей среде?

Спутники Starlink полностью сгорают в атмосфере, но это вызывает беспокойство ученых. Сгорание создает мелкие взвешенные частицы, которые могут оставаться в воздухе десятки лет. Особенно опасным считается оксид алюминия, образующийся при распаде корпусов спутников. Высокие его концентрации уже заставили ученых искать альтернативные материалы, в частности дерево.

Кроме этого, разрушение большого количества спутников в атмосфере может негативно влиять на озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения.

Сколько спутников работает сейчас?

По данным Макдауэлла, из 7 821 спутника Starlink, что были запущены, 817 уже выведены из эксплуатации. Из них более 500 принадлежали к первому поколению. Сейчас на орбите работает около 6 200 активных спутников.

Смотрите также Загадка жизни на Марсе и где лучшее место для ее поисков

В январе 2025 года SpaceX уничтожила 87 спутников, но при этом еженедельно производит 55 новых и способна запускать до 200 единиц в месяц. Таким образом, даже списывая до сотни аппаратов ежемесячно, общий темп развертывания спутниковой группировки не уменьшается.