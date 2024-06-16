SpaceX купила у канадского фермера части ракеты, которые упали на его территорию

В начале этого года массивные обломки космического корабля SpaceX Crew Dragon, который недавно вернул четырех астронавтов с Международной космической станции, неожиданно упали на ферму в сельской местности Саскачевана, Канада. Фермер выставил эти обломки на продажу пообещав задонатить вырученные деньги на развитие местной хоккейной площадки и SpaceX выкупила их.

Фермер Барри Савчук, который обнаружил космические обломки, теперь сможет выполнить свое обещание. Представители SpaceX прибыли на его ферму на грузовике U-Haul, чтобы собрать космический мусор. Хотя они не раскрыли никаких деталей во время своего визита, Савчук остался в восторге от результата.

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Мы получили кое-что для катка в Итуне, и это то, о чем мы всегда мечтали,

– сказал Барри.



Представители SpaceX выкупили обломки ракеты, упавшей на ферму / Фото CBC

Проблема космического мусора

Савчук не единственный фермер в регионе, который обнаружил на своей территории обломки ракеты SpaceX. Пятеро других местных фермеров нашли по меньшей мере восемь обломков космического мусора, разбросанных по местности к северо-востоку от столицы Саскачевана, города Реджайна.

Несмотря на то, что ракета спроектирована так, чтобы распасться при входе в атмосферу, некоторые части имеют не нулевой шанс пережить путешествие на Землю. Это вызывает беспокойство экспертов относительно безопасности и будущих последствий, которые падение космического мусора может вызвать.

Не так давно крышу жителя США проломил осколок космического мусора, который перед этим был грузом отработанных батарей с МКС. По плану их должны были выбросить в космос, после чего палета с батареями должна была сгореть в атмосфере Земли.

А тем временем На Марсе обнаружили не менее 150 000 тонн воды: где она и в каком состоянии

Все прошло по плану кроме последнего момента – часть груза уцелела, долетела до Земли и повредила дом. В то же время до сих пор не было зафиксировано смертельных случаев, но было немало историй на грани, которые едва не закончились катастрофой.