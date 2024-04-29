SpaceX утопила первую ступень ракеты Falcon 9 после успешного запуска спутника Galileo

SpaceX известна своими регулярными космическими запусками, на выходных успешно вывела на околоземную орбиту навигационный спутник Galileo. Эта миссия ознаменовала собой 20-е повторное использование первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Запуск состоялся из Космического центра Кеннеди во Флориде 27 апреля в 20:34 по местному времени. Это произошло вскоре после того, SpaceX отметила 43-ю годовщину первого полета многоразового космического корабля NASA Space Shuttle, совершив еще один запуск Falcon 9 в начале этого месяца.

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Что известно о спутнике Galileo

Навигационный спутник Galileo стал очередным аппаратом орбитальной группировки системы Galileo, служащая аналогом американской системы GPS.



Спутник Galileo / Фото ESA

Исторически запуск спутников Galileo на среднюю околоземную орбиту полагался на российские ракеты "Союз" и европейские Ariane 5. Однако, с выводом из эксплуатации Ariane 5 в прошлом году и сокращением космического сотрудничества между Европой и Россией, Европейское космическое агентство заключило соглашение с компанией SpaceX о выводе на орбиту четырех спутников Galileo.

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Чем уникален этот запуск

В отличие от аппаратов Starlink, запускаемые на низкую околоземную орбиту, спутники Galileo вращаются на средней околоземной орбите. Именно поэтому первая ступень Falcon 9 использовал все топливо при запуске, что сделало невозможным мягкую посадку.

Как следствие, первая ступень ракеты Falcon 9 впервые за долгое время погрузилась в океан, а не приземлился на специализированную плавучую платформу.