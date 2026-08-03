Как инженеры будут спасать спутник, который сам должен был спасти миссию Swift, но вышел из строя

Космическая спасательная миссия NASA оказалась под угрозой из-за неожиданной поломки спутника Link. Аппарат, который должен был спасти обсерваторию Swift стоимостью 500 миллионов долларов, внезапно потерял стабильность и начал неконтролируемо вращаться на высоте более 320 километров.

План восстановления контроля

Инженеры компании Katalyst Space Technologies, которая создала и управляет аппаратом Link, обнаружили серьезные неисправности. Два из трех реактивных маховиков, отвечающих за ориентацию в пространстве, перестали работать. Кроме того, команда зафиксировала проблемы с двигателями на холодном газе. В настоящее время специалисты пытаются затормозить вращение, используя плазменные двигатели. Эти двигатели предназначены для повышения орбиты, но благодаря двухосевым подвесам они могут корректировать положение спутника, пишет Ars Technica.

Ситуация осложнилась потому, что после потери контроля связь с Link прервалась более чем на 24 часа. Система защиты автоматически перезапустила питание, что привело к скачку температуры и выходу из строя электроники маховиков. Несмотря на это, специалисты уже смогли вдвое снизить скорость вращения – с 9 до 4 градусов в секунду.

Мы смогли задействовать двигатели, чтобы направить их в сторону, противоположную скорости вращения, и повлиять на контроль положения, что оказалось очень эффективным,

– прокомментировал Гони Ли, генеральный директор компании Katalyst, которая непосредственно изготовила космический аппарат.

Это первая в истории NASA миссия, в рамках которой частной компании поручили обслуживание спутника. На подготовку компании Katalyst дали менее года, а стоимость контракта составляет 30 миллионов долларов. Если инженеры смогут стабилизировать аппарат размером с холодильник, они загрузят новые алгоритмы управления, которые позволят использовать один уцелевший маховик и электротягу для маневров.

Время играет против спасателей: через несколько месяцев обсерватория Swift опустится слишком низко для проведения стыковки. Но компания настроена оптимистично:

Мы считаем, что захват Swift, попытка захвата Swift, вполне реальны,

– заявил Гони Ли.

В компании надеются начать движение к обсерватории уже в конце августа. После стабилизации инженеры планируют использовать камеры спутника, чтобы проверить корпус на наличие повреждений от космического мусора. Успех миссии откроет путь к использованию коммерческих аппаратов для ремонта и дозаправки спутников на орбите.