План відновлення контролю

Інженери компанії Katalyst Space Technologies, яка створила та керує апаратом Link, виявили серйозні несправності. Два з трьох реактивних маховиків, що відповідають за орієнтацію в просторі, перестали працювати. Окрім цього, команда зафіксувала проблеми з двигунами на холодному газі. Наразі фахівці намагаються загальмувати обертання, використовуючи плазмові двигуни. Ці двигуни призначені для підняття орбіти, але завдяки двоосьовим підвісам вони можуть коригувати положення супутника, пише Ars Technica.

Ситуація ускладнилася через те, що після втрати контролю зв'язок із Link зник на понад 24 години. Система захисту автоматично перезавантажила живлення, що спричинило температурний стрибок і вихід з ладу електроніки маховиків. Попри це, фахівці вже змогли вдвічі сповільнити швидкість обертання – з 9 до 4 градусів на секунду.

Ми змогли використати двигуни, щоб спрямувати їх у протилежний бік від швидкості обертання та вплинути на контроль положення, що виявилося дуже ефективним,

– прокоментував Гоні Лі, генеральний директор Katalyst, яка безпосередньо виготовляла космічний апарат.

Це перша в історії NASA місія, де приватній компанії доручили обслуговування супутника. На підготовку Katalyst дали менше року, а вартість контракту становить 30 мільйонів доларів. Якщо інженери зможуть стабілізувати апарат розміром із холодильник, вони завантажать нові алгоритми керування, які дозволять використовувати один вцілілий маховик та електротягу для маневрів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Час грає проти рятувальників: за кілька місяців обсерваторія Swift опуститься занадто низько для проведення стикування. Але компанія налаштована оптимістично:

Ми вважаємо, що захоплення Swift, спроба захоплення Swift, цілком реальні,

– заявив Гоні Лі.

У компанії сподіваються розпочати рух до обсерваторії вже наприкінці серпня. Після стабілізації інженери планують використати камери супутника, щоб перевірити корпус на наявність пошкоджень від космічного сміття. Успіх місії відкриє шлях до використання комерційних апаратів для ремонту та дозаправки супутників на орбіті.