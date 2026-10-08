Spotify запустила новый сайт technology.spotify.com, на котором собрала программные решения, созданные компанией для собственных нужд. Часть из них доступна как open source, остальные продаются корпоративным клиентам. Об этом пишет TechCrunch.

Зачем Spotify продает собственные технологии другим компаниям?

Компания объясняет этот шаг тем, что за ее стриминговым сервисом стоит гораздо более масштабная технологическая инфраструктура. Spotify обслуживает 777 миллионов активных пользователей в месяц, а над созданием и поддержкой продуктов работают сотни межфункциональных команд.

Именно внутренние потребности этих команд стали основой для разработки программных инструментов, которые теперь Spotify предлагает другим компаниям. Старший вице-президент Spotify по технологиям и платформе Тайсон Сингер признал, что выход компании на рынок корпоративного программного обеспечения вызывает вопросы.

"Мне каждый день задают примерно один и тот же вопрос: почему Spotify занимается продажей программного обеспечения?" – написал он в блоге инженерного подразделения компании.

По словам Сингера, Spotify – это не только стриминговый сервис, которым пользуются потребители. За ним стоят сотни команд, которые ежедневно одновременно работают над продуктами и программным кодом. Именно этот опыт Spotify теперь пытается превратить в отдельное коммерческое направление.

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Spotify продает корпоративные продукты уже несколько лет

Несмотря на нынешний запуск отдельного технологического сайта, для Spotify это не новый бизнес. Первым заметным шагом стала платформа Backstage. В 2020 году компания открыла ее исходный код для сообщества. Backstage – это платформа и фреймворк для создания кастомизированных порталов для разработчиков.

Впоследствии Spotify начала предлагать другие решения непосредственно корпоративным клиентам. В 2023 году компания запустила продажи Confidence – платформы для экспериментов с программным обеспечением. В следующем году к ней присоединился Portal – корпоративная платформа для разработки программного обеспечения.

В начале 2026 года Spotify также начала продавать Xirp – инструмент для разработчиков, предназначенный для управления AI-агентами, работающими с программным кодом.

Таким образом, новый сайт не создает корпоративное направление Spotify с нуля. Его задача – объединить уже имеющиеся продукты и сделать технологический бизнес компании более системным.

Станет ли корпоративное ПО новым большим направлением бизнеса Spotify?

Появление отдельного сайта свидетельствует о том, что Spotify больше не рассматривает продажу технологий как случайное побочное направление.

Компания фактически пытается монетизировать инфраструктуру и опыт, которые изначально создавались для внутреннего использования. Такой подход не является уникальным для технологического сектора, однако для Spotify он особенно заметен, поскольку основным бизнесом компании остается потребительский аудиосервис.

Технологические инструменты Spotify возникли из-за необходимости обслуживать огромную платформу и большое количество команд разработчиков. Теперь компания предполагает, что подобные проблемы существуют и в других крупных организациях.

Отдельный акцент Spotify делает на развитии искусственного интеллекта. По словам Тайсона Сингера, ИИ уже позволяет быстрее создавать программное обеспечение. Однако это не означает автоматического упрощения всей инфраструктуры.

"Сложность, стоимость и операционная площадь – все это растет", – отметил руководитель.

Поэтому Spotify рассчитывает, что даже в период стремительного развития ИИ командам разработчиков по-прежнему будут нужны базовые технологические сервисы. Именно на них компания и делает ставку в своих корпоративных продуктах. Spotify также подчеркивает, что ее решения должны быть готовы к работе с ИИ-агентами.

Сколько Spotify зарабатывает на корпоративном программном обеспечении

Пока что оценить финансовый масштаб этого бизнеса сложно. Spotify не раскрывает отдельно, сколько доходов получает от продажи корпоративных технологий. Эти показатели не выделяются в финансовой отчетности компании, поэтому нет возможности точно определить, какую долю бизнеса составляют Confidence, Portal, Xirp и другие технологические продукты.

Ситуация может измениться, если Spotify действительно начнет активно расширять присутствие на корпоративном рынке. Формализация этого направления может стать первым шагом к превращению того, что раньше было второстепенным бизнесом, в отдельный источник дохода.

Показательно, что на новом технологическом сайте пока нет открытых цен. Потенциальным корпоративным клиентам предлагают оставить заявку, после чего представители Spotify должны связаться с ними и обсудить потребности компании.

В результате Spotify постепенно превращается из компании, которая просто создает технологии для собственного музыкального сервиса, в поставщика программного обеспечения для других бизнесов. Ее главное преимущество в этом направлении – многолетний опыт создания инфраструктуры для огромной глобальной платформы.

Пока неизвестно, насколько прибыльным станет это направление, но запуск отдельного технологического сайта показывает, что Spotify больше не хочет ограничивать свои внутренние разработки только рамками компании.