Spotify запустила новий сайт technology.spotify.com, на якому зібрала програмні рішення, створені компанією для власних потреб. Частина з них доступна як open source, інші продаються корпоративним клієнтам. Про це пише Techcrunch.

Навіщо Spotify продає власні технології іншим компаніям?

Компанія пояснює цей крок тим, що за її стримінговим сервісом стоїть значно масштабніша технологічна інфраструктура. Spotify обслуговує 777 мільйонів активних користувачів на місяць, а над створенням і підтримкою продуктів працюють сотні міжфункціональних команд.

Саме внутрішні потреби цих команд стали основою для розробки програмних інструментів, які тепер Spotify пропонує іншим компаніям. Старший віцепрезидент Spotify з питань технологій і платформи Тайсон Сінгер визнав, що вихід компанії на ринок корпоративного програмного забезпечення викликає запитання.

Мені щодня ставлять приблизно одне й те саме запитання: чому Spotify займається продажем програмного забезпечення? – написав він у блозі інженерного підрозділу компанії.

За словами Сінгера, Spotify – це не лише стримінговий сервіс, яким користуються споживачі. За ним стоять сотні команд, які щодня одночасно працюють над продуктами та програмним кодом. Саме цей досвід Spotify тепер намагається перетворити на окремий комерційний напрям.

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Spotify продає корпоративні продукти вже кілька років

Попри нинішній запуск окремого технологічного сайту, для Spotify це не новий бізнес. Першим помітним кроком стала платформа Backstage. У 2020 році компанія відкрила її код для спільноти. Backstage – це платформа та фреймворк для створення кастомізованих порталів для розробників.

Згодом Spotify почала пропонувати інші рішення безпосередньо корпоративним клієнтам. У 2023 році компанія запустила продаж Confidence – платформи для експериментів із програмним забезпеченням. Наступного року до неї приєднався Portal – корпоративна платформа для розробки програмного забезпечення.

На початку 2026 року Spotify також почала продавати Xirp – інструмент для розробників, призначений для керування AI-агентами, які працюють із програмним кодом.

Таким чином, новий сайт не створює корпоративний напрям Spotify з нуля. Його завдання – об'єднати вже наявні продукти та зробити технологічний бізнес компанії більш системним.

Чи стане корпоративне ПЗ новим великим бізнесом Spotify?

Поява окремого сайту свідчить про те, що Spotify більше не розглядає продаж технологій як випадковий побічний напрям.

Компанія фактично намагається монетизувати інфраструктуру та досвід, які спочатку створювалися для внутрішнього використання. Такий підхід не є унікальним для технологічного сектору, однак для Spotify він особливо помітний, оскільки основним бізнесом компанії залишається споживчий аудіосервіс.

Технологічні інструменти Spotify виникли через необхідність обслуговувати величезну платформу та велику кількість команд розробників. Тепер компанія припускає, що схожі проблеми існують і в інших великих організаціях.

Окремий акцент Spotify робить на розвитку штучного інтелекту. За словами Тайсона Сінгера, AI вже дозволяє швидше створювати програмне забезпечення. Проте це не означає автоматичного спрощення всієї інфраструктури.

"Складність, вартість і операційна площа – все це зростає", – зазначив керівник.

Тому Spotify розраховує, що навіть у період стрімкого розвитку AI командам розробників будуть потрібні базові технологічні сервіси. Саме на них компанія й робить ставку у своїх корпоративних продуктах. Spotify також наголошує, що її рішення мають бути готовими до роботи з AI-агентами.

Скільки Spotify заробляє на корпоративному програмному забезпеченні

Поки що оцінити фінансовий масштаб цього бізнесу складно. Spotify не розкриває окремо, скільки доходів отримує від продажу корпоративних технологій. Ці показники не виділяються у фінансовій звітності компанії, тому немає можливості точно визначити, яку частку бізнесу становлять Confidence, Portal, Xirp та інші технологічні продукти.

Ситуація може змінитися, якщо Spotify справді почне активно розширювати присутність на корпоративному ринку. Формалізація напряму може стати першим кроком до перетворення того, що раніше було другорядним бізнесом, на окреме джерело доходу.

Показово, що на новому технологічному сайті поки немає відкритих цін. Потенційним корпоративним клієнтам пропонують залишити заявку, після чого представники Spotify мають зв'язатися з ними та обговорити потреби компанії.

У результаті Spotify поступово перетворюється з компанії, яка просто створює технології для власного музичного сервісу, на постачальника програмного забезпечення для інших бізнесів. Її головна перевага в цьому напрямі – багаторічний досвід створення інфраструктури для величезної глобальної платформи.

Поки невідомо, наскільки прибутковим стане цей напрям, але запуск окремого технологічного сайту показує, що Spotify більше не хоче залишати свої внутрішні розробки лише всередині компанії.