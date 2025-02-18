Spotify готовит новый тариф для любителей высококачественного звучания

После почти четырех лет ожидания Spotify может наконец представить долгожданный HiFi-режим с поддержкой звука без потерь качества. Согласно информации СМИ, компания завершает работу над деталями и готовится к запуску.

Spotify планирует ввести отдельный тарифный план под названием Music Pro, который будет включать HiFi-аудио и дополнительные функции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ожидается, что его стоимость будет составлять 5–6 долларов в месяц сверх базовой подписки Spotify Premium, которая сейчас стоит 12 долларов в месяц после недавних повышений цен. Поэтому в итоге в итоге Music Pro может обойтись в 18 долларов в месяц.

В отличие от Apple Music, где поддержка lossless-аудио входит в стандартный тариф, Spotify стремится оправдать дополнительную стоимость новыми возможностями. По предварительной информации, Music Pro предложит пользователям эксклюзивные предложения, такие как ремиксинг песен и ранний доступ к билетам на концерты.

Соглашения с мировыми лейблами

Ранее в этом месяце Spotify заключил новый многолетний контракт с Warner Music Group, предусматривающий расширение прав на стриминг и потенциально включающий HiFi-формат. Подобное соглашение было подписано с Universal Music Group в январе, причем UMG прямо упоминал HiFi-стриминг среди будущих инноваций.

Также обсуждается создание специального "суперфан"-сервиса, что может включать:

приоритетный доступ к делюкс-изданиям альбомов,

ранние релизы музыки,

приглашения на эксклюзивные прослушивания,

общение с артистами.

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Когда запустят тариф

Несмотря на длительные задержки, Spotify, похоже, наконец готов представить HiFi-стриминг. Ожидается, что новый уровень подписки станет доступным для пользователей уже в 2025 году.