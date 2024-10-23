Спутник Boeing разлетелся на части прямо на орбите, но никто не знает, почему

Спутник производства Boeing, которым пользуется провайдер Intelsat, загадочно разлетелся на куски на геостационарной орбите в эти выходные. Согласно официальному сообщению, аппарат был "полностью потерян" без надежды на возвращение.

Детали

Пока непонятно, что именно вызвало разрушение спутника. Космические силы США объявили, что "отслеживают около 20 связанных между собой обломков", но не наблюдают никаких непосредственных угроз. Тем временем компания ExoAnalytic Solutions, занимающаяся отслеживанием космического пространства, сообщила журналистам, что отслеживает 57 связанных обломков.

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Хотя эксперты еще не выяснили точную причину распада спутника, этот инцидент служит очередным напоминанием об ограниченном сроке службы спутников, а также о постоянной угрозе столкновения космического мусора с полезными объектами на орбите. Лишь в начале октября исследователи из компании LeoLabs, занимающейся орбитальным картографированием, назвали катастрофы с участием космического мусора неизбежными, а теперь мы, вероятно, имеем одну такую.

Спутник весом 6600 килограммов и размером примерно с минивэн был разработан и изготовлен компанией Boeing Space Systems и запущен в 2016 году. Он обеспечивал широкополосную связь, в том числе интернет и телефонную связь, для части Европы, Африки и большей части Азии.



Художественное изображение IS-29e / Фото Boeing

IS-33e был вторым спутником, запущенным в рамках платформы "следующего поколения" EpicNG компании Boeing. Первый, получивший название IS-29e, вышел из строя из-за утечки топлива в силовой установке. Компания Intelsat объявила о полной потере того спутника в апреле 2019 года, позже объяснив это или ударом микрометеорита, или солнечной активностью.

Однако что привело к тому, что IS-33e распался на орбите, остается непонятным. Представители Intesalt заметили, что вскоре после запуска восемь лет назад спутник использовал гораздо больше топлива, чем нужно для поддержания орбиты, что забрало у него 3,5 года из его потенциального 15-летнего срока службы.