Новая солнечная обсерватория вышла на постоянную орбиту, чтобы выполнить сверхважную миссию
- Спутник SOLAR-1 расположился в точке Лагранжа L1, чтобы непрерывно наблюдать за космической погодой, помогая защищать критическую инфраструктуру от солнечных штормов.
- SOLAR-1 оснащен четырьмя основными инструментами для сбора данных о солнечном ветре и корональных выбросах, передавая информацию на Землю значительно быстрее, чем предыдущие аппараты.
Спутник SOLAR-1 достиг орбитальной позиции в точке Лагранжа L1, расположенной примерно в 1,6 миллиона километров от Земли. Это первый американский космический аппарат, созданный специально для непрерывного отслеживания космической погоды в режиме реального времени. Он будет помогать защищать критическую инфраструктуру от солнечных штормов.
Что будет делать спутник SOLAR-1?
Спутник SOLAR-1 осуществил последний запуск двигателей и занял финальную орбитальную позицию в одной из точек Лагранжа 23 января 2026 года. Эта уникальная позиция находится на расстоянии около 1,6 миллиона километров от нашей планеты и позволяет космическому аппарату непрерывно следить за Солнцем и космической погодой еще до того, как она достигнет Земли, пишет NOAA.
Миссия, которая ранее называлась SWFO-L1, а 27 января была переименована в SOLAR-1, стартовала 24 сентября 2025 года из космического центра Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9. SOLAR-1 сопровождали две исследовательские миссии NASA – зонд Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) и обсерватория Carruthers Geocorona Observatory.
SWFO-L1 был запущен 24 сентября 2025 года на борту ракеты SpaceX Falcon 9 / Фото NOAA/NASA/SpaceX
Обсерватория оборудована четырьмя основными инструментами:
- Сенсором солнечного ветра (SWiPS).
- Детектором супратермальных ионов (STIS).
- Магнитометром (MAG).
- Компактным коронографом (CCOR).
Эти приборы будут собирать данные о солнечном ветре, термальную плазму, магнитное поле и выбросы корональной массы в режиме реального времени.
Директор Офиса наблюдений за космической погодой NOAA Грег Марлоу отметил, что SOLAR-1 является первым американским спутником, разработанным исключительно для постоянных оперативных наблюдений за космической погодой, что является серьезным шагом вперед в защите от солнечных штормов, цитирует SpaceNews.
Обсерватория будет непрерывно передавать данные на Землю без перерывов и помех:
- Изображения выбросов корональной массы с коронографа будут поступать к специалистам Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) в течение 30 минут после получения их спутником. Это значительно быстрее по сравнению с другими исследовательскими аппаратами – например, коронограф обсерватории SOHO может передавать снимки в течение восьми часов.
- Данные от других инструментов SOLAR-1 будут поступать в течение пяти минут.
SOLAR-1 находится в точке Лагранжа L1, где силы притяжения Земли и Солнца взаимно компенсируют друг друга, позволяя космическим аппаратам оставаться в стабильном положении бесконечно долго и не нуждаться в корректировке орбиты / Фото NOAA
Шон Дал, координатор службы SWPC, отметил, что SOLAR-1 станет впечатляющим новым инструментом для мониторинга и прогнозирования космической погоды не только для США, но и для всего мира, ведь космическая погода является глобальной проблемой. По его словам, от событий космической погоды могут пострадать все – от фермеров в поле до операторов критических систем и даже солдат в бою.
Прощаемся со старожилами
SOLAR-1 заменит устаревшие спутники, которые работают сверх запланированного срока службы и имеют ограниченные ресурсы. Среди них:
- Обсерватория SOHO, запущена в 1995 году совместно Европейским космическим агентством и NASA.
- Зонд ACE 1997 года.
- Обсерватория DSCOVR 2015 года.
Такая смена поколения обеспечит непрерывность наблюдений в точке Лагранжа L1.
Короткая презентация SOLAR-1: смотрите видео
Проблемы космической погоды
Космическая погода может существенно влиять на повседневную жизнь людей. Геомагнитные бури вызывают изменения в магнитосфере и ионосфере Земли, что может повреждать энергетические объекты, нарушать коммуникации и наносить вред спутникам и астронавтам.
Своевременные наблюдения позволяют предупреждать сбои GPS и коммуникаций, которые влияют на морской, авиационный и сельскохозяйственный секторы. Также они информируют авиакомпании и астронавтов об опасных радиационных условиях, позволяют отключать элементы энергосети и переводить спутники в безопасный режим.
Когда спутник полноценно заработает?
После комплексной проверки и валидации инструментов ожидается, что SOLAR-1 начнет оперативную службу весной 2026 года. Вслед за этой обсерваторией должен быть запущен SOLAR-2 и другие миссии в рамках программы Space Weather Next, которая обеспечит непрерывность и расширит возможности наблюдений в 2030-х годах.