Космическому аппарату, отправившемуся спасать спутник, самому понадобилась помощь из-за сбоя

Амбициозная миссия NASA по спасению легендарного телескопа Swift оказалась на грани провала. Коммерческий спутник Link, который должен был поднять орбиту обсерватории и тем самым спасти ее от падения в атмосферу, столкнулся с критическими техническими неисправностями и начал неконтролируемо вращаться в открытом космосе.

Космический дрейф вместо стыковки

Первые проблемы с ориентировкой аппарата Link, разработанного компанией Katalyst Space Technologies, появились в минувшие выходные. Из-за сбоя в системе управления связь со спутником стала спорадической, а сам он начал вертеться. Инженеры установили, что основная причина кроется в выходе из строя ключевых компонентов, отвечающих за стабильное положение в пространстве, пишет Ars Technica.

Предварительное расследование показывает, что два из трех реакционных колес Link не работают, а также наблюдается определенная потеря функциональности в его системе двигателей на холодном газе,

– прокомментировали представители NASA.

Реакционные колеса – стандартные детали для многих спутников. Они позволяют аппарату точно поворачиваться и удерживать направление, изменяя скорость вращения маховиков. Без них спутник теряет способность точного позиционирования, что важно для приближения к другому объекту.

Последняя надежда для Swift

Миссия началась 3 июля 2026 года, когда ракета Pegasus XL была запущена с борта самолета. Главная задача Link стоимостью 30 миллионов долларов – состыковаться с телескопом Swift с помощью трех робототехнических рук и поднять его на высоту около 322 километров над Землей.

Обсерватория Swift работает уже около 22 лет, значительно превысив запланированный срок службы. Это уникальный инструмент для обнаружения гамма-вспышек – мощнейших взрывов во Вселенной. Однако у телескопа нет собственных двигателей, и без посторонней помощи он сгорит в атмосфере уже через несколько месяцев.

Несмотря на серьезную аварию, разработчики не теряют надежды. Солнечные панели Link успешно генерируют энергию, а электрические двигатели на ксеноновом топливе работают исправно. Теперь специалисты пытаются использовать эти двигатели не по прямому назначению, а для стабилизации положения спутника. Это позволит обновить программное обеспечение и адаптировать навигацию к новым реалиям.

Для NASA эта операция не только попытка продлить жизнь научной миссии, но и важный тест для рынка коммерческого обслуживания спутников. Руководство агентства отмечает, что Katalyst Space Technologies создала аппарат только через девять месяцев, что является чрезвычайно коротким сроком для столь сложной техники.

С программной точки зрения я считаю это успехом уже потому, что мы вообще на это решились,

– заявил директор отдела астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман.

Инженеры Katalyst совместно со специалистами NASA готовят план выхода из кризиса. Они должны оценить безопасность дальнейшего приближения к Swift. Если стабилизировать Link не удастся, одна из интереснейших спасательных операций в истории космонавтики может завершиться еще до начала активной фазы.