Космічний дрейф замість стикування

Перші проблеми з орієнтуванням апарата Link, який розробила компанія Katalyst Space Technologies, з'явилися минулими вихідними. Через збій у системі керування зв'язок із супутником став спорадичним, а сам він почав крутитися. Інженери встановили, що основна причина криється у виході з ладу ключових компонентів, які відповідають за стабільне положення у просторі, пише Ars Technica.

Попереднє розслідування показує, що два з трьох реакційних коліс Link наразі не працюють, а також спостерігається певна втрата функціональності в його системі двигунів на холодному газі,

– прокоментували представники NASA.

Реакційні колеса – це стандартні деталі для багатьох супутників. Вони дозволяють апарату точно повертатися та тримати напрямок, змінюючи швидкість обертання маховиків. Без них супутник втрачає здатність точного позиціонування, що критично важливо для наближення до іншого об'єкта.

Остання надія для Swift

Місія розпочалася 3 липня 2026 року, коли ракету Pegasus XL запустили з борту літака. Головне завдання Link вартістю 30 мільйонів доларів – зістикуватися з телескопом Swift за допомогою трьох робототехнічних рук і підняти його на висоту близько 322 кілометрів над Землею.

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Обсерваторія Swift працює вже майже 22 роки, значно перевищивши запланований термін служби. Це унікальний інструмент для виявлення гамма-спалахів – найпотужніших вибухів у Всесвіті. Однак телескоп не має власних двигунів, і без сторонньої допомоги він згорить в атмосфері вже за кілька місяців.

Попри серйозну аварію, розробники не втрачають надії. Сонячні панелі Link успішно генерують енергію, а електричні двигуни на ксеноновому паливі працюють справно. Тепер фахівці намагаються використати ці двигуни не за прямим призначенням, а для стабілізації положення супутника. Це дозволить оновити програмне забезпечення та адаптувати систему навігації до нових реалій.

Для NASA ця операція є не лише спробою продовжити життя науковій місії, а й важливим тестом для ринку комерційного обслуговування супутників. Керівництво агентства зазначає, що Katalyst Space Technologies створила апарат лише за дев'ять місяців, що є надзвичайно коротким терміном для такої складної техніки.

З програмної точки зору я вважаю це успіхом уже тому, що ми взагалі на це наважилися,

– заявив директор відділу астрофізики NASA Шон Домагал-Голдман.

Наразі інженери Katalyst спільно з фахівцями NASA готують план виходу з кризи. Вони мають оцінити безпеку подальшого наближення до Swift. Якщо стабілізувати Link не вдасться, одна з найцікавіших рятувальних операцій в історії космонавтики може завершитися ще до початку активної фази.