Как правильно воспользоваться технологией Starlink Direct to Cell на смартфоне

Украинские абоненты Киевстар получили доступ к технологии отправки текстовых сообщений через спутники. Более 3 миллионов пользователей уже опробовали новый способ связи в местности без покрытия сотовых сетей. Следующим шагом станет внедрение мобильного интернета и голосовых вызовов. Как же пользоваться сервисом?

Как запустить Direct to Cell?

После старта проекта в конце ноября прошлого года количество абонентов, воспользовавшихся спутниковой связью, превысило 3 миллиона человек. За это время система доставила более 1,2 миллиона текстовых сообщений. Пользователи подключаются к сети "Kyivstar-SpaceX", когда находятся вне зоны действия традиционных вышек сотовой связи, пишет Минцифры.

Наибольшая концентрация пользователей новой технологии зафиксирована в пяти регионах – столице, а также Львовской, Винницкой, Хмельницкой и Днепропетровской областях. В то же время самый активный обмен сообщениями наблюдается в южных и восточных регионах, где спутниковая связь играет критически важную роль для поддержания коммуникации.

Процесс подключения к спутниковой сети происходит автоматически на устройствах с поддержкой 4G. Пользователям нужно лишь активировать автоматический выбор сети в настройках телефона и находиться в локации с открытым небом. Владельцам iPhone моделей 13 и более новых необходимо установить обновление iOS 26.2, тогда как Android-смартфоны работают с технологией без дополнительных настроек.

Нужна ли дополнительная плата?

Глава компании Kyivstar Александр Комаров подтвердил, что на данный момент услуга отправки и получения текстовых сообщений через спутник доступна всем абонентам в рамках их текущих тарифных планов. Дополнительная плата не взимается.

Компания рассматривает различные варианты будущей коммерциализации проекта, однако основным приоритетом остается обеспечение базовой связи в условиях, когда традиционные коммуникации недоступны.

Где Direct to Cell наиболее полезна?

Особое значение технология имеет для прифронтовых территорий, где наземная инфраструктура может быть повреждена или отсутствует. Она также помогает поддерживать связь во время длительных блэкаутов, вызванных обстрелами критической инфраструктуры, и является важным инструментом для работы волонтеров, спасателей и гуманитарных миссий.

По взаимодействию с национальным роумингом, спутниковая связь не имеет приоритета над наземными сетями. Подключение к спутнику происходит исключительно при отсутствии сигнала от всех доступных наземных операторов. Киевстар использует собственные выделенные частоты, концентрируясь на предоставлении базовой связи своим клиентам в критических ситуациях.

Что дальше в планах?

Компания позиционирует сотрудничество со SpaceX как долгосрочную стратегическую инициативу. Впереди – запуск Light Data, полноценного мобильного интернета и голосовых звонков через спутниковый канал, что расширит возможности связи в самых отдаленных уголках страны.