MacBook Pro M6 против M5: стоит ли новый ноутбук Apple своих денег

Что изменилось под капотом новинки

Как сообщает Tom's Guide, главным двигателем нового ноутбука стал процессор Apple M6, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу компании TSMC. Если предшественник M5 предлагал конфигурацию с 10 ядрами центрального и 10 ядрами графического процессора, то новый чип получил по два дополнительных ядра в каждом блоке.

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В результате 12-ядерная графика обеспечивает до 30 процентов более высокую скорость обработки изображения, а выполнение задач искусственного интеллекта ускорилось на 25 процентов благодаря удвоенному 16-ядерному движку Neural Engine и специальным блокам Neural Accelerators в каждом графическом ядре.

Существенно улучшились и беспроводные интерфейсы: благодаря фирменному модулю Apple N1 ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Это обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и более точное отслеживание подключенных аксессуаров, таких как наушники или геймпады.

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Что касается автономности, компания заявила о показателе до 24 часов работы от одного заряда аккумулятора, тогда как у предыдущей модели время работы во время тестов составляло около 18 часов.

Дизайн, экран и неизменные детали

Внешний вид компьютера остался полностью узнаваемым, ведь Apple использует проверенный временем алюминиевый корпус. Габариты ноутбука составляют 31,27 на 22,12 на 1,55 сантиметра при весе 1,54 килограмма, а цветовая гамма вновь ограничена оттенками Space Black и Silver.

Разработчики сохранили 14,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR на базе технологии Mini-LED с частотой обновления 120 герц ProMotion и характерным вырезом для 12-мегапиксельной камеры Center Stage.

Набор портов также не претерпел изменений: пользователи получают три разъема Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт памяти SDXC, зарядку MagSafe 3 и обычный 3,5-миллиметровый выход для проводных наушников.

Без изменений осталась и акустическая система из шести динамиков с пространственным звучанием и трёх микрофонов.

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Ценовая политика и целесообразность покупки

Наиболее заметным изменением для покупателей стала новая стоимость устройства. Если раньше базовая версия MacBook Pro на чипе M5 стоила от 1 599 долларов за конфигурацию с накопителем на 512 гигабайт, то для линейки M6 стартовая цена выросла до 1 999 долларов. Теперь стандартная версия оснащается только накопителем объемом 1 терабайт и 16 гигабайтами оперативной памяти.

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Для владельцев моделей на базе M5 или M4 новое поколение вряд ли станет необходимым обновлением, поскольку их производительности вполне хватает для повседневных задач. В то же время пользователям значительно более старых компьютеров поколений M1 или систем на процессорах Intel новинка предложит серьезный скачок в мощности.

Официальные продажи MacBook Pro M6 начнутся 6 ноября 2026 года.