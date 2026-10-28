MacBook Pro M6 проти M5: чи вартий новий ноутбук Apple своїх грошей

Що змінилося під капотом новинки

Як повідомляє Tom's Guide, головним рушієм свіжого ноутбука став процесор Apple M6, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC. Якщо попередник M5 пропонував конфігурацію з 10 ядрами центрального та 10 ядрами графічного процесора, то новий чип отримав по два додаткових ядра в кожному блоці.

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У результаті 12-ядерна графіка забезпечує до 30 відсотків вищу швидкість обробки зображення, а виконання ШІ-завдань прискорилося на 25 відсотків завдяки здвоєному 16-ядерному рушію Neural Engine та спеціальним блокам Neural Accelerators у кожному графічному ядрі.

Суттєво поліпшили й бездротові інтерфейси: завдяки фірмовому модулю Apple N1 лептоп підтримує Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Це забезпечує вищу швидкість передавання даних, меншу затримку та точніше відстеження підключених аксесуарів, як-от навушників чи геймпадів.

Що стосується автономності, компанія заявила про показник до 24 годин роботи від одного заряду акумулятора, тоді як у попередній моделі час роботи під час тестів становив близько 18 годин.

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Дизайн, екран та незмінні деталі

Зовнішній вигляд комп'ютера залишився повністю впізнаваним, адже Apple використовує перевірений часом корпус з алюмінію. Габарити ноутбука становлять 31,27 на 22,12 на 1,55 сантиметра при масі 1,54 кілограма, а колірна гама знову обмежена відтінками Space Black та Silver.

Розробники зберегли 14,2-дюймовий дисплей Liquid Retina XDR на базі технології Mini-LED із частотою оновлення 120 герців ProMotion та характерним вирізом для 12-мегапіксельної камери Center Stage.

Набір портів теж не зазнав коригувань: користувачі отримують три роз'єми Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт пам'яті SDXC, зарядку MagSafe 3 та звичайний 3,5-міліметровий вихід для дротових навушників.

Без змін залишилася й акустична система з шести динаміків із просторовим звучанням та трьох мікрофонів.

Цінова політика та доцільність покупки

Найбільш відчутною зміною для покупців стала нова вартість пристрою. Якщо раніше базовий MacBook Pro на чипі M5 стартував із 1 599 доларів за конфігурацію з накопичувачем на 512 гігабайтів, то для лінійки M6 початковий цінник зріс до 1 999 доларів. Тепер стандартна версія оснащується лише сховищем обсягом 1 терабайт та 16 гігабайтами оперативної пам'яті.

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Для власників моделей на базі M5 або M4 нова генерація навряд чи стане необхідним оновленням, оскільки їхньої продуктивності цілком вистачає для щоденних навантажень. Водночас користувачам значно старіших комп'ютерів поколінь M1 чи систем на процесорах Intel новинка запропонує серйозний ривок у потужності.

Офіційні продажі MacBook Pro M6 стартують 6 листопада 2026 року.