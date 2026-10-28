MacBook Pro M6 против M5: стоит ли новый ноутбук Apple своих денег

Apple официально представила 14-дюймовый MacBook Pro с новейшим чипом M6 и поддержкой самых быстрых беспроводных стандартов. Ноутбук стал мощнее и выносливее, однако при этом значительно подорожал. Рассмотрим ключевые отличия новинки от предыдущего поколения.

Что изменилось под капотом новинки

Как сообщает Tom's Guide, главным двигателем нового ноутбука стал процессор Apple M6, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу компании TSMC. Если предшественник M5 предлагал конфигурацию с 10 ядрами центрального и 10 ядрами графического процессора, то новый чип получил по два дополнительных ядра в каждом блоке.

В результате 12-ядерная графика обеспечивает до 30 процентов более высокую скорость обработки изображения, а выполнение задач искусственного интеллекта ускорилось на 25 процентов благодаря удвоенному 16-ядерному движку Neural Engine и специальным блокам Neural Accelerators в каждом графическом ядре.

Существенно улучшились и беспроводные интерфейсы: благодаря фирменному модулю Apple N1 ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Это обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и более точное отслеживание подключенных аксессуаров, таких как наушники или геймпады.

Что касается автономности, компания заявила о показателе до 24 часов работы от одного заряда аккумулятора, тогда как у предыдущей модели время работы во время тестов составляло около 18 часов.

Дизайн, экран и неизменные детали

Внешний вид компьютера остался полностью узнаваемым, ведь Apple использует проверенный временем алюминиевый корпус. Габариты ноутбука составляют 31,27 на 22,12 на 1,55 сантиметра при весе 1,54 килограмма, а цветовая гамма вновь ограничена оттенками Space Black и Silver.

Разработчики сохранили 14,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR на базе технологии Mini-LED с частотой обновления 120 герц ProMotion и характерным вырезом для 12-мегапиксельной камеры Center Stage.

Набор портов также не претерпел изменений: пользователи получают три разъема Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт памяти SDXC, зарядку MagSafe 3 и обычный 3,5-миллиметровый выход для проводных наушников.

Без изменений осталась и акустическая система из шести динамиков с пространственным звучанием и трёх микрофонов.

Ценовая политика и целесообразность покупки

Наиболее заметным изменением для покупателей стала новая стоимость устройства. Если раньше базовая версия MacBook Pro на чипе M5 стоила от 1 599 долларов за конфигурацию с накопителем на 512 гигабайт, то для линейки M6 стартовая цена выросла до 1 999 долларов. Теперь стандартная версия оснащается только накопителем объемом 1 терабайт и 16 гигабайтами оперативной памяти.

Для владельцев моделей на базе M5 или M4 новое поколение вряд ли станет необходимым обновлением, поскольку их производительности вполне хватает для повседневных задач. В то же время пользователям значительно более старых компьютеров поколений M1 или систем на процессорах Intel новинка предложит серьезный скачок в мощности.

Официальные продажи MacBook Pro M6 начнутся 6 ноября 2026 года.