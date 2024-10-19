Ученые нашли неожиданный источник загрязнения, который по вреду не уступает городскому смогу

Современные средства личной гигиены созданы с использованием различных ингредиентов, которые маскируют неприятный запах тела, предотвращают потоотделение, увлажняют, удерживают волосы на месте и наполняют наши пространства свежими, приятными ароматами. Хотя мы и раньше знали, что аэрозоли не совсем безопасны, оказалось, что они несут большую угрозу, чем мы думали.

Детали открытия

Во всех вышеперечисленных средствах используются буквально сотни соединений. Мало того, что некоторые из них сами по себе вызывают беспокойство с точки зрения здоровья, но даже наименее проблемные из них могут вступать в реакцию с веществами в окружающей среде, образуя новые загрязнители с преимущественно неизвестной токсичностью, говорится в исследовании, появившемся на Environmental Science & Technology Letters.

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Исследование, проведенное учеными из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии, подробно проанализировало выбросы от использования нескольких популярных средств личной гигиены, а также те реакции, которые они испытывают в типичной среде в помещении.

Было обнаружено более 200 различных видов летучих органических соединений с концентрацией в несколько частей на миллион. Хотя подавляющее большинство соединений можно считать безвредными, особенно в низких концентрациях, некоторые из наиболее заметных классов химических веществ быстро вступают в реакцию, образуя вторичные органические аэрозоли, последствия которых ученые пока не готовы назвать безопасными. Они говорят, что некоторые молекулы "образуют новые частицы, которые могут коагулироваться в большие ультрадисперсные частицы, оседающие в наших легких".

По моему мнению, мы все еще не до конца понимаем влияние этих загрязнителей на здоровье, но они могут быть более вредными, чем мы думаем, особенно потому, что они применяются близко к нашей зоне дыхания. Это сфера, где нужны новые токсикологические исследования,

– говорит инженер EPFL Душан Лицина.

С чем же они все связываются? С озоном, говорят ученые. Во многих современных домах и офисах есть по крайней мере один или два источника молекулы кислорода озона (O 3 ), который обычно выделяют принтеры и ксероксы, а также, по иронии судьбы, очистители воздуха. Даже в местах, где нет оборудования, производящего озон, многие загрязнители извне реагируют на солнечный свет, образуя озон, который затем может попадать в помещение через окна и вентиляционные системы.

Хотя озон похож на кислород, необходим нашему организму для дыхания, третий атом кислорода делает его относительно нестабильным, что позволяет ему легко реагировать с летучими органическими соединениями, например, монотерпенами в составе спреев для ухода.

Чтобы определить полный объем потенциальных загрязнителей, образующихся в результате реакций между озоном и летучими соединениями в средствах личной гигиены, Лицина и его команда приобрели образцы дезодоранта в виде спрея, лосьона для рук, дезодоранта в виде ролика, духов и сухого шампуня в виде спрея. После этого провели два разных типа экспериментов.

Один набор тестов просто оценивал выбросы от каждого продукта, нанесенного на человека, который стоял в смоделированном помещении, или на ткань, оставленную в комнате на час.

Во второй серии тестов озон вводился со скоростью примерно 35-40 частей на миллиард и измерялись результаты любых реакций с выбросами от каждого средства личной гигиены.

Во всех случаях, кроме одного, был создан буквальный "смог" из частиц. Такого поведения не демонстрировал только дезодорант-ролик, который не распылял ничего в воздух. Скорость реакции образования новых частиц была значительно выше, чем та, о которой обычно сообщают исследования качества наружного воздуха в городских или отдаленных районах.

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Что теперь

Учитывая растущее беспокойство о влиянии мелких частиц в воздухе на наше здоровье за удивительно короткий промежуток времени, осознание того, что мы можем генерировать подобные виды загрязнения каждый раз, когда делаем прическу или распыляем духи, должно заставить нас задуматься.

Лицина считает, что мы "должны уменьшить нашу зависимость от этих продуктов или, если возможно, заменить их на более натуральные альтернативы, которые содержат ароматические соединения с низкой химической реакционной способностью".