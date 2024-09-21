Проблемы метана

Цель Глобального обязательства по метану, установлена в 2021 году, заключается в сокращении выбросов этого опасного газа на 30% к концу десятилетия. Это позволит нам выиграть жизненно важное время для работы над сокращением выбросов углекислого газа. Более 150 стран подписали обязательства.

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Чтобы воплотить эти мечты в жизнь, многие лидеры объявили о политике сокращения выбросов метана. Однако последние исследования показывают, что глобальные выбросы продолжают стремительно расти. Концентрация метана в атмосфере сейчас растет быстрее, чем когда-либо с момента начала глобальных наблюдений около 40 лет назад.

Природные источники метана включают органические вещества, разлагающиеся в водно-болотных угодьях. Но люди значительно увеличили выбросы. Ученые отследили изменения во всех основных источниках и поглотителях этого мощного парникового газа и обнаружили, что люди сейчас ответственны за две трети или даже больше всех глобальных выбросов.

Это проблема, но мы можем ее решить. Сокращение выбросов метана — один из лучших краткосрочных рычагов, с помощью которых мы можем замедлить темпы изменения климата,

– говорится в исследовании, проведенном в рамках Глобального углеродного проекта с участием 66 научно-исследовательских институтов со всего мира.

Что нужно знать о метане

После углекислого газа метан является вторым по мощности парниковым газом, вызывающим антропогенное глобальное потепление.

Хотя в результате человеческой деятельности выбрасывается гораздо меньше метана, чем углекислого газа, метан имеет скрытое преимущество — он в 80 раз эффективнее, чем CO 2 , удерживает тепло в течение первых двух десятилетий после того, как попадает в атмосферу.

С доиндустриальной эпохи мир потеплел на 1,2 градуса, и большая часть этого потепления пришлась на последние 19 лет. Метан является причиной примерно 0,5 градуса этого потепления.

В атмосфере метан быстро смешивается с кислородом и превращается в углекислый газ и воду. В отличие от него, углекислый газ является гораздо более стабильной молекулой и будет оставаться в атмосфере, удерживая тепло, в течение тысяч лет, пока не поглотится океаном и растениями.

Сочетание короткой продолжительности жизни и чрезвычайной мощности делает метан отличным кандидатом для быстрого преодоления климатических изменений.

Метан не замедляется

В начале и в середине 2000-х годов темпы роста выбросов метана снизились. Анализы показывали, что это было обусловлено сочетанием сокращения выбросов ископаемого топлива и химических изменений в способности атмосферы разрушать метан.

Однако с тех пор количество метана резко возросло. Выбросы от человеческой деятельности выросли на 50-60 миллионов тонн в год в течение двух десятилетий до 2018-2020 годов — на 15-20%. Это не означает, что атмосферный метан увеличился на столько же, поскольку он постоянно расщепляется.

В течение 2000-х годов ежегодно в атмосферу поступало дополнительно 6,1 миллиона тонн метана. К 2010-м годам темпы роста составляли 20,9 миллиона тонн. В 2020 году рост достиг 42 миллионов тонн. С тех пор метан добавляется еще быстрее. Темпы роста сейчас выше, чем за любой предыдущий год, наблюдавшийся.

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Откуда берется метан

Человеческая деятельность, такая как разведение скота, добыча угля, добыча и обработка природного газа, выращивание риса на рисовой плантации и захоронение органических отходов на свалках, вызывает около 65% всех выбросов метана. Из них 40% приходится на сельское хозяйство (животноводство и рисовые поля), 36% – на ископаемое топливо, а 17% – на свалки и сточные воды.



Свалки продуцируют метан, поскольку в этих местах массово гниет органика / Фото Unsplash

Выбросы метана от ископаемого топлива сейчас можно сравнить с выбросами от животноводства. Быстрее всего растут выбросы от свалок и ископаемых видов топлива (например, природного газа, выделяемого при добыче и переработке).

Наше влияние еще больше, если учесть косвенные выбросы, такие как вымывание органических веществ в водные пути и водно-болотные угодья, строительство водохранилищ и влияние антропогенных изменений климата на водно-болотные угодья.

В 2020 году деятельность человека привела к выбросам от 370 до 384 миллионов тонн метана.

Остальные выбросы происходят из природных источников, прежде всего разложения растительной массы в водно-болотных угодьях, реках, озерах и водонасыщенных почвах. Тропические водно-болотные угодья являются особенно мощными источниками выбросов.

Большие площади вечной мерзлоты (постоянно замерзшей земли) по всему миру также производят метан, но в относительно небольших количествах. По мере таяния вечной мерзлоты под воздействием высоких температур эта ситуация меняется, а объемы растут.

Региональные взносы и тенденции

Кто же выбрасывает больше всего?

По объему выбросов в 2020 году в пятерку лидеров вошли Китай (16%), Индия (9%), США (7%), Бразилия (6%) и Россия (5%).

Наиболее быстро растущими регионами являются Китай, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

Европейские страны начали снижать свои выбросы в течение последних двух десятилетий благодаря усилиям, направленным на сокращение выбросов от свалок и отходов, за которыми последовало меньшее сокращение выбросов от ископаемых видов топлива и сельского хозяйства.

Австралия также может снизить выбросы, главным образом, за счет сельского хозяйства и отходов.

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Что мы можем сделать

Неконтролируемые выбросы метана — это плохая новость. Последние наблюдения за концентрацией метана в атмосфере согласуются с климатическими сценариями, предусматривающими потепление на 3 градуса к 2100 году.

Удержание глобальной температуры ниже 2 градусов – цель Парижского соглашения 2015 года — означает скорейшее сокращение выбросов метана. Чтобы достичь этой цели, к 2050 году выбросы должны сократиться почти вдвое (на 45%). Это не является невыполнимой задачей. Сейчас у нас есть методы быстрого сокращения выбросов метана для каждого сектора.

По данным Международного энергетического агентства, нефтегазовый сектор может сократить свои выбросы на 40% без каких-либо затрат.

В сельском хозяйстве мы можем достичь быстрого сокращения с помощью кормовых добавок для уменьшения выработки метана коровами, овцами, козами и буйволами, а также с помощью дренажа на рисовых полях в середине сезона.

Улавливание метана со свалок и его использование для производства энергии или тепла уже хорошо известно.

Мир взял на себя обязательства сократить выбросы метана. Выводы ученых показывают, что это не дало желаемого результата, поэтому нам нужно ускорить поиск решений по всему миру, чтобы устранить проблему и сократить выбросы метана.