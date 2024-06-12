Прощай, ледник

Ледник Гумбольдта не был очень большим, поскольку постепенно таял уже много лет. Фотографии показывают, что его площадь уменьшилась примерно с 0,1 квадратного километра до почти полного исчезновения. Эта потеря отражает более широкую картину отступления тропических ледников по всему миру, что усугубляется ростом глобальной температуры.

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Пара изображений показывает изменение площади льда на леднике между 2015 и 2024 годами. Изображения были получены с помощью OLI (Operational Land Imager) на спутниках Landsat 8 и Landsat 9. Оба снимка показывают регион в конце сухого сезона, чтобы минимизировать влияние сезонного снежного покрова на вид остатков льда.



Исчезновение ледника Гумбольдта / Коллаж 24 Канала / Фото Operational Land Imager/Landsat 9

Ледник Гумбольдта издавна расположился высоко в Сьерра-Невада-де-Мерида, хребте на северной окраине южноамериканских Анд. В 2015 году ученые подсчитали, что площадь этого ледника составляла около 0,1 квадратного километра (25 акров). К 2024 году площадь льда уменьшилась до примерно десятой части.

Хотя не существует общепринятого критерия размера ледника, ученые в целом соглашаются, что ледяное поле такого размера является застойным, то есть оно слишком мало, чтобы стекать вниз под давлением собственного веса. По этому определению, Венесуэла сейчас не имеет ледников вообще.

Гумбольдт был последним ледником Венесуэлы с 2009 года, после потери других ледников на соседних вершинах. Несмотря на близость к экватору, ледник просуществовал так долго частично благодаря своей высоте. Ледники в тропиках существуют благодаря холодному снежному климату, царящему на больших высотах.

Ледник Гумбольдта держался на склоне и у подножия Пико Гумбольдта, который стоит чуть ниже Пико Боливара, самой высокой вершины страны. Топография, возможно, также сыграла свою роль в его относительном долголетии. Окруженный чрезвычайно крутыми склонами, лед Гумбольдта находился на несколько более пологом склоне, где снег мог накапливаться и уплотняться в лед во время прошлых холодных условий.

Но высоты и топографии было недостаточно, чтобы поддерживать ледник бесконечно долго. Спутниковые и аэрофотоснимки, наземные наблюдения и исторические источники свидетельствуют, что ледник Гумбольдта уже давно уменьшается. Если в 1910 году он занимал 3 квадратных километра, то сейчас его площадь составляет около 0,01 квадратного километра, что делает Венесуэлу первой постледниковой страной в Андах.

Ледники в других местах тропиков демонстрируют похожую реакцию на потепление.