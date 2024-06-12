Прощавай, льодовик

Льодовик Гумбольдта не був дуже великим, оскільки поступово танув уже багато років. Фотографії показують, що його площа зменшилася приблизно з 0,1 квадратного кілометра до майже повного зникнення. Ця втрата відображає ширшу картину відступу тропічних льодовиків по всьому світу, що посилюється зростанням глобальної температури.

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Пара зображень показує зміну площі льоду на льодовику між 2015 і 2024 роками. Зображення були отримані за допомогою OLI (Operational Land Imager) на супутниках Landsat 8 та Landsat 9. Обидва знімки показують регіон наприкінці сухого сезону, щоб мінімізувати вплив сезонного снігового покриву на вигляд залишків льоду.



Зникнення льодовика Гумбольдта / Колаж 24 Каналу / Фото Operational Land Imager/Landsat 9

Льодовик Гумбольдта здавна розташувався високо в Сьєрра-Невада-де-Мерида, хребті на північній околиці південноамериканських Анд. У 2015 році вчені підрахували, що площа цього льодовика становила близько 0,1 квадратного кілометра (25 акрів). До 2024 року площа льоду зменшилася до приблизно десятої частини.

Хоча не існує загальноприйнятого критерію розміру льодовика, вчені загалом погоджуються, що крижане поле такого розміру є застійним, тобто воно занадто мале, щоб стікати вниз під тиском власної ваги. За цим визначенням, Венесуела зараз не має льодовиків узагалі.

Гумбольдт був останнім льодовиком Венесуели з 2009 року, після втрати інших льодовиків на сусідніх вершинах. Попри близькість до екватора, льодовик проіснував так довго частково завдяки своїй висоті. Льодовики в тропіках існують завдяки холодному сніжному клімату, що панує на великих висотах.

Льодовик Гумбольдта тримався на схилі і біля підніжжя Піко Гумбольдта, який стоїть трохи нижче Піко Болівара, найвищої вершини країни. Топографія, можливо, також зіграла свою роль у його відносному довголітті. Оточений надзвичайно крутими схилами, лід Гумбольдта знаходився на дещо пологішому схилі, де сніг міг накопичуватися і ущільнюватися в лід під час минулих холодних умов.

Але висоти і топографії було недостатньо, щоб підтримувати льодовик нескінченно довго. Супутникові та аерофотознімки, наземні спостереження та історичні джерела свідчать про те, що льодовик Гумбольдта вже давно зменшується. Якщо у 1910 році він займав 3 квадратні кілометри, то зараз його площа становить близько 0,01 квадратного кілометра, що робить Венесуелу першою постльодовиковою країною в Андах.

Льодовики в інших місцях тропіків демонструють схожу реакцію на потепління.