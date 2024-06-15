Все теплее и теплее

Ученые говорят, что 10 самых теплых лет за всю историю наблюдений приходятся на последние 15 лет. Самый теплый июль в истории наблюдений произошел в 2019 году, но в 2023-м этот месяц установил еще один рекорд, легко затмив высокие температуры 2019 года. Затем это сделал август, далее осенние месяцы, зимние и весенние 2024 года. В общем весь 2023 год был назван самым теплым в истории наблюдений еще до полного завершения года.

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5 июня служба мониторинга Земли "Коперник", которая принадлежит Европейскому Союзу, объявила, что уже прошёл целый год, когда каждый месяц был самым тёплым в истории наблюдений, которые ведутся с того момента, с тех пор, как мы имеем достаточно приборов для отслеживания глобальных температур.



История температур показывает, насколько экстремальными были температуры за последний год / Фото C3S/ECMWF

Как можно видеть на графике, почти весь период с июня 2023 по май 2024 средняя планетарная температура держалась выше отметки в 1,5 градуса, чем в доиндустриальный период. Это первый такой случай в истории наблюдений. Ранее мы пересекали эту границу лишь в отдельные месяцы, или приближались к ней, не пересекая.

Ученые назвали точные цифры: годовой период, который закончился в мае, был на 1,63 градуса выше средних температур периода 1850-1900 годов, которые используются определенный эталон температур, который должен держаться на планете без вмешательства человека и его индустриализации.

Это примечательно, поскольку многие страны пообещали сделать все, чтобы планета не пересекла отметку в 1,5 градуса. Но если раньше ученые были уверены, что мы все равно не сможем удержать потепление и пересечем черту к середине века, то мы фактически сделали это уже в 2024 году.



Впервые за всю историю наблюдений температура стабильно держится на уровне более 1,5º выше доиндустриального среднего показателя / Фото C3S/ECMWF

Ученые надеются сейчас, что температура в ближайшее время немного упадет. Прошлые рекорды стали возможными в том числе и благодаря приходу Эль-Ниньо, горячего течения океана, нагревающего атмосферу. Сейчас оно отступило, а на его место приходит Ла-Нинья, характеризующееся похолоданием поверхностных вод океана, которые должны снизить температуру.

Некоторые ученые также говорят, что даже человеческой деятельностью и Эль-Ниньо невозможно объяснить этот внезапный всплеск температур, настолько он резко оторвался от предыдущих показателей, которые росли постепенно. Поэтому они ищут другие причины, хоть пока безуспешно. Возможно, что частично повлияло на ситуацию катастрофическое извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, которое выбросило значительное количество водяного пара в верхние слои атмосферы, вызывая дополнительный парниковый эффект, но и этого, как говорят, было бы недостаточно. Кроме этого, нет никаких очевидных объяснений.