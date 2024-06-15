Все тепліше й тепліше

Вчені кажуть, що 10 найтепліших років за всю історію спостережень припадають на останні 15 років. Найтепліший липень в історії спостережень стався в 2019 році, але у 2023-му цей місяць встановив ще один рекорд, легко затьмаривши високі температури 2019 року. Потім це зробив серпень, далі осінні місяці, зимові й весняні 2024 року. Загалом весь 2023 рік було названо найтеплішим в історії спостережень ще до повного завершення року.

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5 червня служба моніторингу Землі "Коперник", яка належить Європейському Союзу, оголосила, що вже минув цілий рік, коли кожен місяць був найтеплішим в історії спостережень, які ведуться з того моменту, відколи ми маємо достатньо приладів для відстеження глобальних температур.



Історія температур показує, наскільки екстремальними були температури за останній рік / Фото C3S/ECMWF

Як можна бачити на графіку, майже весь період з червня 2023 по травень 2024 середня планетарна температура трималася вище відмітки в 1,5 градуса, ніж у доіндустріальний період. Це перший такий випадок в історії спостережень. Раніше ми перетинали цю межу лише в окремі місяці, або наближаюся до неї, не перетинаючи.

Вчені назвали точні цифри: річний період, який закінчився у травні, був на 1,63 градуса вищим за середні температури періоду 1850-1900 років, які використовуються певний еталон температур, який повинен триматися на планеті без втручання людини та її індустріалізації.

Це прикметно, оскільки багато країн пообіцяли зробити все, щоб планета не перетнула позначку в 1,5 градуса. Але якщо раніше вчені були впевнені, що ми все одно не зможемо втримати потепління й перетнемо межу до середини століття, то ми фактично зробили це вже в 2024 році.



Вперше за всю історію спостережень температура стабільно тримається на рівні понад 1,5º вище доіндустріального середнього показника / Фото C3S/ECMWF

Вчені сподіваються зараз, що температура найближчим часом трохи впаде. Минулі рекорди стали можливими в тому числі й завдяки приходу Ель-Ніньйо, гарячій течії океану, що нагріває атмосферу. Зараз вона відступила, а на її місце приходить Ла-Нінья, що характеризується похолоданням поверхневих вод океану, які повинні знизити температуру.

Деякі науковці також кажуть, що навіть людською діяльністю та Ель-Ніньйо неможливо пояснити цей раптовий сплеск температур, настільки він різко відірвався від попередніх показників, які зростали поступово. Тож вони шукають інші причини, хоч поки що безуспішно. Можливо, що частково вплинуло на ситуацію катастрофічне виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, яке викинуло значну кількість водяної пари у верхні шари атмосфери, спричиняючи додатковий парниковий ефект, але й цього, як кажуть, було би недостатньо. Окрім цього, немає жодних очевидних пояснень.