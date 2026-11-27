Важно отметить, что речь идет не о первом запрете такого рода: еще в начале 2025 года администрация США ввела ограничения на автомобили и технологии китайского происхождения. Новый законопроект призван обеспечить этим мерам законодательную основу и расширить их действие. Об этом пишет Digitaltrends.

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США уже ограничивают китайские автомобили, но новый закон должен закрепить эти правила

Инициатива Connected Vehicle Security Act of 2026 принадлежит сенаторам Берни Морено от Республиканской партии и Эллисе Слоткин от Демократической партии. Документ касается подключенных автомобилей, программного обеспечения и аппаратных компонентов, связанных со странами, которые США считают иностранными противниками. Среди них – Китай и Россия.

Законодатели намерены провести документ через Сенат в декабре, возможно, путем голосования без поименного подсчета голосов. По данным Politico, переговоры с автопроизводителями и представителями Палаты представителей близки к завершению. Сенатор Морено также заявил, что работа над законопроектом фактически завершена. В то же время по состоянию на 27 ноября закон еще не принят.

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Почему автопроизводители поддержали ограничения?

Поддержку инициативе выразила Alliance for Automotive Innovation – объединение, представляющее интересы больших автопроизводителей, в частности Ford, General Motors, Stellantis, Mercedes-Benz и Volvo. Представители организации назвали свою позицию по законопроекту "очень благосклонной". К требованиям скорейшего принятия ограничений также присоединился профсоюз Teamsters, представляющий около 1,3 миллиона работников.

Первоначальная версия документа предусматривала запрет на продажу автомобилей компаний, в которых китайские структуры владеют более 15% акций. Такой критерий мог затронуть Mercedes-Benz и Volvo: в первой компании значительную долю владеют китайские инвесторы, а вторая принадлежит китайской Geely. По информации Politico, в ходе переговоров законодатели смягчили это правило, чтобы не блокировать продажи автомобилей этих марок в США.

Еще одно важное уточнение касается аккумуляторов. По данным Digital Trends, новые договоренности не распространяют ограничения непосредственно на батареи электромобилей, но охватывают системы управления ими. Это имеет значение для компаний, сотрудничающих с китайскими производителями технологий. Например, у Ford есть лицензионное соглашение с CATL в отношении аккумуляторных технологий.

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Смогут ли китайские бренды продавать автомобили в США?

В настоящее время китайские автомобили уже сталкиваются с высокими торговыми барьерами. На импорт электромобилей из Китая действует 100-процентная пошлина, а правила Министерства торговли США ограничивают использование определенного китайского программного обеспечения и оборудования в подключенных автомобилях. Новый закон должен закрепить эти ограничения на уровне федерального законодательства.

В то же время китайские производители продолжают расширять присутствие на других рынках. BYD и другие бренды активно выходят на европейский рынок, а Канада уже открыла ограниченный доступ для китайских электромобилей. Если Конгресс США примет законопроект, американский рынок останется значительно более закрытым для таких автомобилей.