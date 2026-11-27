Важливо, що йдеться не про першу заборону такого типу: ще на початку 2025 року адміністрація США запровадила обмеження на автомобілі та технології китайського походження. Новий законопроєкт має надати цим заходам законодавчу основу й розширити їхню дію. Про це пише Digitaltrends.

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США вже обмежують китайські автомобілі, але новий закон має закріпити ці правила

Ініціатива Connected Vehicle Security Act of 2026 належить сенаторам Берні Морено від Республіканської партії та Еллісі Слоткін від Демократичної партії. Документ стосується підключених автомобілів, програмного забезпечення та апаратних компонентів, пов’язаних із країнами, які США вважають іноземними противниками. Серед них – Китай і Росія.

Законодавці прагнуть провести документ через Сенат у грудні, можливо, голосуванням без поіменного підрахунку голосів. За даними Politico, переговори з автовиробниками та представниками Палати представників наблизилися до завершення. Сенатор Морено також заявив, що роботу над законопроєктом фактично завершено. Водночас станом на 27 листопада це ще не ухвалений закон.

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Чому автовиробники підтримали обмеження?

Підтримку ініціативі висловив Alliance for Automotive Innovation – об'єднання, яке представляє інтереси великих автовиробників, зокрема Ford, General Motors, Stellantis, Mercedes-Benz і Volvo. Представники організації назвали свою позицію щодо законопроєкту «дуже прихильною». До вимог швидше ухвалити обмеження також приєдналася профспілка Teamsters, яка представляє близько 1,3 мільйона працівників.

Початкова версія документа передбачала заборону продажу автомобілів компаній, у яких китайські структури володіють понад 15% акцій. Такий критерій міг зачепити Mercedes-Benz і Volvo: перша компанія має значну частку китайських інвесторів, а друга належить китайській Geely. За інформацією Politico, під час переговорів законодавці пом'якшили це правило, щоб не блокувати продажі автомобілів цих марок у США.

Ще одне важливе уточнення стосується акумуляторів. За даними Digital Trends, нові домовленості не поширюють обмеження безпосередньо на батареї електромобілів, але охоплюють системи керування ними. Це має значення для компаній, які співпрацюють із китайськими виробниками технологій. Наприклад, Ford має ліцензійну угоду з CATL щодо акумуляторних технологій.

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Чи зможуть китайські бренди продавати авто у США?

Наразі китайські автомобілі вже стикаються з високими торговельними бар'єрами. На імпорт електромобілів із Китаю діє 100-відсоткове мито, а правила Міністерства торгівлі США обмежують використання певного китайського програмного забезпечення та обладнання в підключених автомобілях. Новий закон має закріпити ці обмеження на рівні федерального законодавства.

Водночас китайські виробники продовжують розширювати присутність на інших ринках. BYD та інші бренди активно виходять у Європу, а Канада вже відкрила обмежений доступ для китайських електромобілів. Якщо Конгрес США ухвалить законопроєкт, американський ринок залишатиметься значно закритішим для таких автомобілів.