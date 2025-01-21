Трамп намерен высадить на Марс американских астронавтов

Президент США Дональд Трамп заявил об амбициозных планах по космической экспансии, пообещав отправить американских астронавтов на Марс для установления там государственного флага. Об этом он заявил во время инаугурационной речи после принятия присяги в качестве 47-го президента США.

В своей речи Трамп отметил необходимость возвращения к американскому экспансионизму и освоению новых горизонтов, сообщает 24 Канал. Он призвал к смелым действиям и развитию, подчеркивая, что США являются "растущей нацией", которая должна строить, расширять свои территории и покорять новые пространства, в том числе и космос.

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Мы будем преследовать нашу очевидную судьбу среди звезд, запустив американских астронавтов для установления нашего флага на Марсе,

– заявил Трамп во время церемонии в Капитолии.

Присутствующий на инаугурации генеральный директор SpaceX Илон Маск одобрительно отреагировал на заявление президента, показав "палец вверх".

Маск давно заявляет о своих намерениях сделать человечество межпланетным видом, и SpaceX уже запустила семь тестовых полетов сверхмощной ракеты Starship.

Последний испытательный полет 16 января включал успешное возвращение ускорителя Super Heavy, хотя сам Starship взорвался во время взлета. Федеральное авиационное управление США (FAA) сейчас расследует инцидент.

Наряду с SpaceX, компания Blue Origin Джеффа Безоса также осуществила успешный запуск новой ракеты New Glenn, которая будет использована NASA для следующей миссии к Марсу.

Трамп вернулся

Инаугурация 20 декабря ознаменовала возвращение Трампа в Белый дом после проигрыша выборов 2020 года Джо Байдену. В своей речи Трамп заявил о планах отменить политику своего предшественника, а также пообещал меры по усилению пограничного контроля.

В первую каденцию Трампа с 2017 по 2021 год он активно поддерживал космические инициативы США, основав Космические войска США и возобновив деятельность Национального космического совета. Новым председателем совета, вероятно, станет вице-президент Дж. Д. Ванс.

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Кроме того, Трамп объявил о намерении назначить миллиардера Джареда Айзекмана, который уже совершил два полета на ракетах SpaceX, новым администратором NASA. Действующий руководитель агентства Билл Нельсон объявил о своей отставке после 53 лет службы на государственных должностях.