США больше не считают Россию значительной киберугрозой, все планы и операции по ней отменяют

Министр обороны США Пит Гессет приказал Киберкомандованию прекратить операции, касающиеся России, поскольку она, по мнению администрации Трампа, уже не представляет значительной киберугрозы. Изменение политики происходит на фоне бесчисленных кибератак на частные и государственные компании, которые российские хакеры совершили за последние десятилетия, а особенно за три года войны в Украине.

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Источники в правительстве США сообщили журналистам, что Киберкомандование получило приказ "прекратить любое планирование против России, включая наступательные цифровые действия". Единственным исключением стало Агентство национальной безопасности (АНБ), которое таких указаний не имеет, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание о кибербезопасности The Record.

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Изменение политики является полным разворотом на 180 градусов от позиции, которую США занимали в течение последнего десятилетия, считая Россию одной из главных угроз кибербезопасности. Теперь, как пишут СМИ, в письме для работников Американского агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), были определены "новые приоритеты", среди которых угроза цифровых вторжений со стороны Китая и других врагов. Но Россия в перечне таких врагов не упоминается.

Россия и Китай – наши самые большие враги. Со всеми сокращениями в разных ведомствах было уволено много персонала по кибербезопасности. Наши системы не будут защищены, и наши противники это знают. Люди говорят, что Россия побеждает. Путин теперь внутри,

– сказал один из собеседников издания The Guardian.

Другой анонимный источник, который сообщил, что сотрудники CISA были "устно проинформированы о том, что они не должны отслеживать или сообщать о российских угрозах", выразил беспокойство по поводу этого изменения: "Тысячи американских государственных служащих и военных ежедневно работают над преодолением огромной угрозы, которую представляет Россия как, возможно, наиболее значимая угроза для национального государства. Мы не умаляем значение Китая, Ирана или Северной Кореи, но Россия по крайней мере находится на одном уровне с Китаем как наиболее значимая киберугроза".

Новый директор Национальной разведки США Тулси Габбард недавно уволила около 100 сотрудников Агентства национальной безопасности после того, как их якобы разоблачили в откровенно сексуальных чатах на рабочих компьютерах. "Они нагло использовали платформу АНБ, предназначенную для профессионального использования, для такого очень, очень ужасного поведения", – сказала Габбард в интервью Fox News ранее.

Эта "чистка" в АНБ пока что является мизерной для американской разведки, ведь агентство долгое время было и остается одной из крупнейших разведывательных организаций, насчитывая, по некоторым оценкам, не менее 20 000 сотрудников. По другим данным, там работают до 50 000 человек. Как бы там ни было, несмотря на обещания Трампа разрушить предыдущий государственный строй, мощная система национальной безопасности пока в основном оставалась практически нетронутой с момента его вступления в должность. Новое министерство DOGE тратит большую часть своего времени на разгром агентств, предоставляющих услуги населению.