США ослабили жесткие ограничения: на рынок возвращаются дешевые китайские дроны

После введенного в декабре запрета на продажу новых иностранных беспилотников американские регулирующие органы неожиданно смягчили правила в отношении "игрушечных" моделей. Однако за этим решением стоит не столько забота о детях, сколько глобальная стратегия Пентагона по наращиванию собственного производства военных дронов.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) начала постепенно ослаблять ограничения, введенные в конце прошлого года. Как сообщает популярный портал Jalopnik, самые простые китайские квадрокоптеры снова смогут легально попасть на прилавки американских магазинов.

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Какие дроны считаются "игрушечными"

Чтобы отделить потенциально опасные аппараты от детских игрушек, регулирующие органы разработали жесткие требования. Беспилотник получит разрешение на импорт только при условии соответствия следующим критериям:

вес не более 150 граммов;

дальность полета в пределах прямой видимости – до 100 метров (300 футов);

максимальная скорость до 10 м/с;

продолжительность полёта не превышает 10 минут;

полное отсутствие GPS, Wi-Fi, камер, микрофонов и любых других датчиков для сбора данных.

Обратите внимание! Из-за этих ограничений под исключения не подпадают даже самые маленькие популярные потребительские дроны. Например, новый миниатюрный DJI Neo весит всего 135 граммов, но оснащён 12-мегапиксельной камерой, GPS-модулем, бесщеточными двигателями и летает до 18 минут. Его продажа в США по-прежнему незаконна.

Кроме того, послабления вообще не распространяются на компании, включенные в санкционный список по статье 1709 закона о национальной обороне США (NDAA) на 2025 год. Поскольку гигант DJI находится под этими санкциями, любое его устройство автоматически заблокировано для импорта, даже если бы компания выпустила полностью упрощенную игрушку без камер.

FCC Covered List – это перечень оборудования, которое власти США считают угрозой национальной безопасности. Статья 1709 закона NDAA на 2025 год предусматривает внесение в этот список иностранных беспилотников и сопутствующего оборудования, если соответствующие службы признают их опасными. После этого производители не могут получать новые разрешения FCC на продажу своей продукции в США.

Судебное сопротивление DJI и поддержка пользователей

Китайская компания DJI не собирается сдаваться без боя. Производитель уже оспаривает ограничения FCC в федеральном суде США, заявляя о процедурных и конституционных нарушениях при принятии этих правил.

Многие пилоты и эксперты также критикуют тотальный запрет. Они подчеркивают, что современные дроны DJI имеют автономные офлайн-режимы, которые позволяют летать без подключения к интернету, что полностью исключает риск утечки данных.

В то же время американский регулятор подтвердил, что ранее ввезенные аппараты смогут легально получать критические обновления программного обеспечения как минимум до конца 2028 года.

Настоящая причина ограничений

Журналисты убеждены, что за решением FCC стоит не столько борьба со шпионажем, сколько попытка догнать Китай в производстве беспилотников. Современная война показала, что дешевые "рои дронов" являются решающим фактором на поле боя.

Рой дронов – это тактика, при которой десятки или сотни недорогих аппаратов действуют скоординированно, перегружая ПВО противника и уничтожая цели. Чтобы создать такой арсенал, Пентагону нужны надёжные отечественные заводы, а не импорт от геополитического противника.

Запрет на иностранные бренды стал мощным стимулом для американских разработчиков. Правительство фактически гарантировало им отсутствие новых конкурентов на рынке и пообещало масштабные государственные закупки.

Военные альтернативы и "белые списки"

Для надежных партнеров США делают исключения. Ранее FCC уже разрешила импорт продукции и компонентов от брендов Parrot, Wingtra, AeroVironment, Teledyne FLIR и Neros Technologies.

Пока на потребительском рынке продолжается протекционистская борьба, Пентагон активно ищет военные технологии у союзников. Например, немецкая оборонная компания Helsing готовит к выходу на американский рынок свои беспилотники HX-2.

Эти дроны, которые уже продемонстрировали высокую эффективность на фронте в Украине, успешно прошли весенние испытания Project Flytrap 5.0 в Литве, где 15 из 17 аппаратов точно поразили цели.