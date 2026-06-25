Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) почала поступово послаблювати обмеження, які запровадили наприкінці минулого року. Як повідомляє популярний портал Jalopnik, найпростіші китайські квадрокоптери знову зможуть легально потрапити на полиці американських магазинів.

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Які дрони вважають "іграшковими"

Щоб відокремити потенційно небезпечні апарати від дитячих забавок, регулятори розробили жорсткі вимоги. Безпілотник отримає дозвіл на імпорт лише за умови відповідності таким критеріям:

вага не більше 150 грамів;

дальність польоту в межах прямої видимості – до 100 метрів (300 футів);

максимальна швидкість до 10 м/с;

тривалість польоту не перевищує 10 хвилин;

повна відсутність GPS, Wi-Fi, камер, мікрофонів та будь-яких інших сенсорів для збору даних.

Зверніть увагу! Через ці обмеження під винятки не підпадають навіть найменші популярні споживчі дрони. Наприклад, новий мініатюрний DJI Neo важить лише 135 грамів, але має 12-мегапіксельну камеру, GPS-модуль, безщіткові двигуни та літає до 18 хвилин. Його продаж у США залишається нелегальним.

Крім того, послаблення взагалі не поширюються на компанії, які внесли до санкційного списку за статтею 1709 закону про національну оборону США (NDAA) на 2025 рік. Оскільки гігант DJI перебуває під цими санкціями, будь-який його пристрій автоматично заблокований для імпорту, навіть якби компанія випустила повністю спрощену іграшку без камер.

FCC Covered List – це перелік обладнання, яке влада США вважає загрозою національній безпеці. Стаття 1709 закону NDAA на 2025 рік передбачає внесення до цього списку іноземних безпілотників і пов'язаного обладнання, якщо відповідні служби визнають їх небезпечними. Після цього виробники не можуть отримувати нові дозволи FCC на продаж своєї продукції у США.

Судовий опір DJI та підтримка користувачів

Китайська компанія DJI не збирається здаватися без бою. Виробник уже оскаржує обмеження FCC у федеральному суді США, заявляючи про процедурні та конституційні порушення під час ухвалення цих правил.

Багато пілотів та експертів також критикують тотальну заборону. Вони наголошують, що сучасні дрони DJI мають автономні офлайн-режими, які дозволяють літати без підключення до інтернету, що повністю виключає ризик витоку даних.

Водночас американський регулятор підтвердив, що раніше ввезені апарати зможуть легально отримувати критичні оновлення програмного забезпечення щонайменше до кінця 2028 року.

Справжня причина обмежень

Журналісти переконані, що за рішенням FCC стоїть не стільки боротьба зі шпигунством, скільки намагання наздогнати Китай у виробництві безпілотників. Сучасна війна показала, що дешеві "рої дронів" є вирішальним фактором на полі бою.

Рій дронів – це тактика, коли десятки або сотні недорогих апаратів діють скоординовано, перевантажуючи ППО ворога та знищуючи цілі. Щоб створити такий арсенал, Пентагону потрібні надійні внутрішні заводи, а не імпорт від геополітичного супротивника.

Заборона іноземних брендів стала жорстким стимулом для американських розробників. Уряд фактично гарантував їм відсутність нових конкурентів на ринку та пообіцяв масштабні державні закупівлі.

Військові альтернативи та "білі списки"

Для надійних партнерів США роблять винятки. Раніше FCC вже дозволила імпорт продукції та компонентів від брендів Parrot, Wingtra, AeroVironment, Teledyne FLIR та Neros Technologies.

Поки триває протекціоністська боротьба на споживчому ринку, Пентагон активно шукає військові технології у союзників. Наприклад, німецька оборонна компанія Helsing готує до виходу на американський ринок свої безпілотники HX-2.

Ці дрони, які вже показали високу ефективність на фронті в Україні, успішно пройшли весняні випробування Project Flytrap 5.0 у Литві, де 15 із 17 апаратів точно вразили цілі.