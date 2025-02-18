Соцсеть Илона Маска начала блокировать ссылки на Signal, и никто не понимает, почему

Социальная сеть X блокирует ссылки на мессенджер, которым пользуются даже в правительстве США, в частности работники нового министерства DOGE, которым сейчас руководит Илон Маск. Это не первый такой опыт для платформы, ведь ранее она начала ограничивать ссылки на другие платформы, такие как Facebook, Instagram, Mastdon, Truth Social, Tribel, Post, Nostr и даже Linktree.

Илон Маск нашел нового врага

Signal считается едва ли не самым защищенным мессенджером благодаря своему надежному шифрованию. Приложение позволяет обмениваться сообщениями без боязни, что их прочитают посторонние. Его система безопасности предусматривает, что ключи для расшифровки находятся только на устройствах собеседников, поэтому даже если третье лицо каким-то образом и перехватит сообщение, их невозможно будет расшифровать без этих ключей, пишет 24 Канал.

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У новом отчете Мэтта Биндера с Disruptionist утверждается, что X теперь блокирует ссылки на Signal. Исследователь конфиденциальности и безопасности утверждает, что Signal был важным инструментом для федеральных служащих, которые "хотели донести" на Департамент правительственной эффективности (DOGE), которым руководит Маск. Так они могли пожаловаться на ту или иную проблему и остаться анонимными, не боясь увольнения или иного рода мести.

Автор статьи пишет, что сейчас ссылки типа "Signal.me", которые позволяют быстро перейти к профилю человека в мессенджере и написать ему, нельзя разместить нигде на платформе: ни в ленте, ни в описании страницы, на даже в личных сообщениях. Если вы попытаетесь отправить такое сообщение, система выдаст вам ошибку и не доставит ссылку к вашему собеседнику.

Он также добавил скриншот, который это демонстрирует:



X блокирует ссылку на Signal / Скриншот Мэтта Биндера/Disruptionist

Но он также говорит, что это повлияло не только на попытку отправить ссылку, но и открыть уже существующие, которые были отправлены до появления этих ограничений. Если вы попытаетесь нажать на существующую ссылку "Signal.me" на X, вы увидите предупреждение, а кнопка действия по умолчанию вернет вас на предыдущую страницу при нажатии.



X блокирует ссылки на Signal / Скриншот Мэтта Биндера/Disruptionist

Это подтвердили как минимум два издания – Neowin і TechCrunch. Оба попытались отправить ссылку на Signal в личные сообщения, но не смогли этого сделать.

Однако 24 Каналу удалось это сделать как со смартфона, так и в веб-версии сервиса: сообщения со ссылкой свободно отправляются и открываются. Пока непонятно, или новые ограничения предусмотрены только для пользователей в США, или X просто расширяет их постепенно и для украинских пользователей новые правила введут позже.

Никакого публичного заявления по этому поводу компания не делала, а учитывая тот факт, что Маск закрыл отдел коммуникаций, журналисты не смогут получить об этом комментарий.