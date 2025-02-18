Ілон Маск знайшов нового ворога

Signal вважається чи не найбільш захищеним месенджером завдяки своєму надійному шифруванню. Застосунок дозволяє обмінюватися повідомленнями без остраху, що їх прочитають сторонні. Його система безпеки передбачає, що ключі для розшифровки знаходяться лише на пристроях співрозмовників, тож навіть якщо третя особа якимось чином і перехопить повідомлення, їх неможливо буде розшифрувати без цих ключів, пише 24 Канал.

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У новому звіті Метта Біндера з Disruptionist стверджується, що X тепер блокує посилання на Signal. Дослідник конфіденційності та безпеки стверджує, що Signal був важливим інструментом для федеральних службовців, які "хотіли донести" на Департамент урядової ефективності (DOGE), яким керує Маск. Так вони могли поскаржитись на ту чи іншу проблему й лишитися анонімними, не боючись звільнення чи іншого роду помсти.

Автор статті пише, що зараз посилання типу "Signal.me", які дозволяють швидко перейти до профілю людини в месенджері й написати їй, не можна розмістити ніде на платформі: ні в стрічці, ні в описі сторінки, на навіть в особистих повідомленнях. Якщо ви спробуєте відправити таке повідомлення, система видасть вам помилку й не доставить посилання до вашого співрозмовника.

Він також додав скриншот, який це демонструє:



X блокує посилання на Signal / Скриншот Метта Біндера/Disruptionist

Але він також каже, що це вплинуло не лише на спробу відправити посилання, а й відкрити вже існуючі, які були надіслані до появи цих обмежень. Якщо ви спробуєте натиснути на існуюче посилання "Signal.me" на X, ви побачите попередження, а кнопка дії за замовчуванням поверне вас на попередню сторінку при натисканні.



X блокує посилання на Signal / Скриншот Метта Біндера/Disruptionist

Це підтвердили щонайменше два видання – Neowin і TechCrunch. Обидва спробували відправити посилання на Signal в особисті повідомлення, але не змогли цього зробити.

Однак 24 Каналу вдалося це зробити як зі смартфона, так і у вебверсії сервісу: повідомлення з посиланням вільно відправляються і відкриваються. Наразі незрозуміло, чи нові обмеження передбачені лише для користувачів у США, чи X просто розширює їх поступово й для українських користувачів нові правила запровадять пізніше.

Жодної публічної заяви з цього приводу компанія не робила, а враховуючи той факт, що Маск закрив відділ комунікацій, журналісти не зможуть отримати про це коментар.