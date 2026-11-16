Ученые проверили 50-летнюю гипотезу об эволюции и выяснили, что она не работает

Сохраняет ли эволюция свои самые ценные гены?

Не все гены одинаково важны. Одни отвечают за базовые функции, такие как копирование ДНК и поддержание жизни клетки, а другие можно потерять практически без последствий. Ученые десятилетиями спорят, являются ли жизненно необходимые гены от природы менее подверженными мутациям. Исследователи из Центра эволюции Университета Бата решили проверить эту идею на практике, пишет SciTechDaily.

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Доктор София Радриццани и профессор Лоренс Херст изучили спонтанные мутации у бактерии Escherichia coli (E. coli) и пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Biology в ноябре.

Ученые не нашли никаких доказательств того, что ключевые гены, то есть необходимые для выживания, получают дополнительную защиту, и предложили новое объяснение тому, почему предыдущие работы могли свидетельствовать об обратном.

Что такое "призрачные мутации"

Главная проблема предыдущих исследований заключается в естественном отборе. Он быстро устраняет вредные мутации, особенно в важных генах, поэтому создается впечатление, что в таких генах мутаций меньше. На самом деле часть мутаций просто исчезает раньше, чем ученые успевают их проанализировать.

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Мы ожидаем, что естественный отбор будет быстро устранять мутации в более важных генах, ведь они с большей вероятностью наносят вред организму. Это может создавать иллюзию, что в важных генах меньше мутаций, хотя на самом деле некоторые мутации просто исчезли еще до того, как мы успели их проанализировать. Их можно назвать "призрачными мутациями"– прокомментировал профессор Лоренс Херст.

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Чтобы уменьшить этот эффект, команда использовала данные экспериментов по накоплению мутаций, которые минимизируют влияние естественного отбора. Три отдельных теста показали, что отбор существенно не исказил результаты. По словам Радриццани, это, вероятно, самая большая и чистейшая выборка мутаций, собранная на сегодняшний день.

Как проверяли важность генов

Исследователи сравнили частоту мутаций с экспериментальными данными о том, что происходит, когда отдельные гены удаляют. Удаление жизненно необходимого гена убивает клетку, а потеря других генов почти не имеет последствий. Это позволило проверить, мутируют ли гены, от которых клетка зависит больше всего, реже.

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Анализируйте данные как угодно, мы ничего не нашли. Ни у одного из видов эти ключевые гены не имели более низкой частоты мутаций– сказал Херст.

Важность генов оценивали также по количеству белка, который вырабатывает клетка, и по силе естественного отбора, действующего на ген в ходе эволюции. Гены, которые вырабатывают больше белка, не имеют более низкой частоты мутаций. То, как гены эволюционируют на протяжении тысяч лет, тоже не позволяет предсказать, как часто они мутируют.

Почему этот спор продолжается с 1972 года

Дискуссия началась в 1972 году, а в последний раз разгорелась в 2023-м. Речь идет о связи между двумя этапами в классической картине эволюции. Сначала мутации создают генетическое разнообразие, а затем естественный отбор и другие силы воздействуют на него, отдавая предпочтение одним признакам перед другими.

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Классический пример – дарвиновы вьюрки, которых Чарльз Дарвин встретил на Галапагосских островах в 1835 году. Случайные мутации влияют на размер клюва, и это позволяет птицам питаться разной пищей. Когда условия благоприятствуют определенному корму, птицы с более подходящим клювом чаще выживают и размножаются, поэтому их признаки распространяются.

Оспариваемая гипотеза предполагает, что важность гена влияет и на то, как часто в нем возникают мутации. Жизненно необходимые гены должны были бы иметь большую защиту, а гены, изменения в которых помогают адаптации, мутировали бы чаще. Примером могут служить гены, мутации в которых придают бактериям устойчивость к антибиотикам или изменяют размеры клюва птиц.

Однако у этой идеи есть теоретический недостаток. Частота мутаций генов и так очень низкая, поэтому ее дальнейшее снижение для отдельных генов принесло бы ничтожную пользу. Естественному отбору сложно поддерживать такую систему защиты.

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Что же все-таки объясняет разную частоту мутаций

Одна из авторов, Радриццани, написала эту работу в рамках докторской диссертации. Она не скрывает скептицизма по поводу гипотезы.

Утверждение, что важные гены мутируют медленнее, – это триумф шума над содержанием. Это очень старая идея, которую регулярно заново изобретают в разных формах– заявила она.

Анализ все же показал, что гены, которые копируются позже во время репликации ДНК, мутируют чаще. Так, определенные особенности генома все-таки помогают объяснить различия в частоте мутаций. Однако ни один из предложенных факторов, бросающих вызов классической модели, не предсказал, какие гены будут мутировать чаще или реже. По словам Херста, оснований для смены парадигмы нет.