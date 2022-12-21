SpaceX снизила цену на Starlink для Украины

Компания Илона Маска SpaceX снизила цену на технологию спутникового интернета Starlink. Теперь при оформлении антенн на официальном сайте изготовителя можно увидеть новую стоимость.

Цена подписки на сервис остается неизменной – 75 долларов за месяц пользования, что составляет примерно 2760 гривен. А оборудование подешевело на 100 долларов.

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Какова новая цена

Если раньше за "тарелку" Starlink нужно было отдать 700 долларов, то теперь она стоит 600.

Причины снижения цены неизвестны. Не так давно, в ноябре, она резко выросла с 500 долларов до 700, а подписка – с 65 до 75 долларов.

В Чехии Starlink стоит 11 000 чешских крон – 484 доллара.

В Польше – 620 долларов.

Для Литвы – 450 долларов.

Недавно новый закон освободил от пошлин и НДС генераторы, аккумуляторы и терминалы Starlink.

Первый миллион

Между тем компания сообщила 19 декабря, что количество пользователей Starlink уже превысило 1 миллион.

У Starlink теперь более 1 000 000 активных абонентов. Спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые способствовали достижению этого рубежа,

– говорится в твите SpaceX.

Для существующих пользователей это не лучшие новости, поскольку, согласно исследованию Ookla, средняя скорость загрузки Starlink снижается, начиная со второго квартала 2021 года, в каждой стране. Падение составляет от 9 до 54%. Как отметили в Ookla, это вызвано тем, что инфраструктура Starlink не справляется с растущей пользовательской базой.

В ноябре стало известно, что компания начнет ограничивать скорость домашнего интернета для клиентов, которые потребляют более 1 терабайта данных в месяц в часы пик, начиная с декабря.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в новом интервью рассказал, что Украина заключила соглашение со SpaceX. Новый контракт еще не подписан, но правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату. "На сегодняшний день все финансовые вопросы решены"

, – сказал Федоров, добавив, что весной Украине необходимо будет найти дополнительное финансирование. При этом он не уточняет, какие страны согласились оплатить новые поставки.