Компания SpaceX объявила о приобретении частотного спектра шириной 14 мегагерц в диапазоне 800 мегагерц для развития Starlink Mobile. Этот шаг должен помочь спутниковому сервису расширить покрытие и приблизиться к цели стать полноценным игроком на американском рынке мобильной связи. Об этом пишет TechRadar.

Как SpaceX планирует развивать мобильную сеть Starlink?

Как объясняет издание TechRadar, низкочастотный спектр особенно полезен для прохождения сигнала через препятствия, в частности стены зданий. Это может улучшить прием мобильного сигнала в помещениях, где спутниковой связи сложнее обеспечить стабильное соединение.

Новый спектр дополнит имеющиеся частоты среднего диапазона. Они обеспечивают высокую пропускную способность и подходят для скоростной передачи данных. Сочетание различных частотных диапазонов должно помочь SpaceX сбалансировать покрытие и скорость соединения.

В компании заявляют, что благодаря новым частотам, спутникам и наземной инфраструктуре она получила возможность построить "самую современную мобильную сеть в мире" и стать "большим мобильным оператором в США". Впрочем, это пока что планы компании, а не подтверждение того, что Starlink Mobile уже готов конкурировать с крупнейшими американскими операторами.

Starlink получит еще 15 000 спутников

Еще одним важным шагом стало одобрение Федеральной комиссией по связи США (FCC) заявки Starlink Mobile на развертывание спутниковой группировки второго поколения Gen2.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Разрешение предусматривает возможность запуска 15 000 новых спутников. По данным, приведенным в материале TechRadar, они могут обеспечить более чем в 100 раз большую пропускную способность по сравнению с нынешним поколением спутников.

Это должно создать основу для высокоскоростной мобильной связи в разных частях мира. В то же время само разрешение на развертывание спутников не означает, что вся система уже готова к работе. Для реализации планов компании необходимо запустить аппараты и обеспечить их взаимодействие с другими элементами сети. SpaceX также рассчитывает на наземную инфраструктуру. Речь идет о базовых станциях, антеннах и других объектах, которые будут помогать передавать сигнал и обеспечивать надежное соединение для пользователей.

Почему спутников недостаточно для конкуренции с операторами?

Несмотря на амбициозные заявления SpaceX, эксперты предостерегают от преждевременных выводов. Приобретение частот в диапазоне 800 мегагерц расширяет возможности Starlink Mobile, но имеющегося спектра может оказаться недостаточно для полноценного покрытия больших городов.

Тим Фаррар, эксперт в области телекоммуникаций из TMF Associates, в комментарии CNBC отметил, что эта сделка усиливает конкуренцию между SpaceX и традиционными мобильными операторами. В то же время он подчеркнул ограниченность приобретенного спектра.

Это подливает масла в огонь борьбы между SpaceX и мобильными операторами, но спектра по-прежнему очень мало, а для надежного проникновения сигнала в здания в городских районах SpaceX придется развертывать наземные вышки, – пояснил Фаррар.

Таким образом, для стабильной связи в густонаселенных районах компании, вероятно, понадобятся дополнительные частоты и значительные инвестиции в наземную инфраструктуру. Именно эти затраты могут стать одним из главных препятствий на пути к масштабированию сервиса.

Представляет ли Starlink Mobile угрозу для AT&T, T-Mobile и Verizon?

Пока рано говорить о скором появлении нового мобильного оператора, который сможет на равных конкурировать с AT&T, T-Mobile и Verizon. Развитие Starlink Mobile будет зависеть от того, насколько быстро SpaceX сможет расширить спутниковую группировку, получить дополнительный спектр и построить необходимую наземную инфраструктуру.

В то же время действия компании свидетельствуют о том, что мобильная связь стала для нее серьезным стратегическим направлением. Сочетание спутниковых технологий с наземными сетями может изменить правила конкуренции на телекоммуникационном рынке. Традиционные операторы пока имеют значительное преимущество благодаря имеющейся инфраструктуре и спектру. Однако если SpaceX удастся реализовать свои планы, мобильным компаниям придется активнее учитывать спутниковые технологии в своих стратегиях развития.