Компанія SpaceX оголосила про придбання спектра шириною 14 мегагерців у діапазоні 800 мегагерців для розвитку Starlink Mobile. Цей крок має допомогти супутниковому сервісу розширити покриття та наблизитися до мети стати повноцінним гравцем на американському ринку мобільного зв'язку. Про це пише TechRadar.

Як SpaceX планує розвивати мобільну мережу Starlink?

Як пояснює видання TechRadar, низькочастотний спектр особливо корисний для передавання сигналу крізь перешкоди, зокрема стіни будівель. Це може покращити приймання мобільного сигналу в приміщеннях, де супутниковому зв'язку складніше забезпечувати стабільне з'єднання.

Новий спектр доповнить наявні частоти середнього діапазону. Вони забезпечують високу пропускну здатність і підходять для швидкісного передавання даних. Поєднання різних частотних діапазонів має допомогти SpaceX збалансувати покриття та швидкість з'єднання.

У компанії заявляють, що завдяки новим частотам, супутникам і наземній інфраструктурі вона отримала можливість побудувати "найсучаснішу мобільну мережу у світі" та стати "великим мобільним оператором у США". Втім, це поки що плани компанії, а не підтвердження того, що Starlink Mobile вже готовий конкурувати з найбільшими американськими операторами.

Starlink отримає ще 15 000 супутників

Ще одним важливим кроком стало схвалення Федеральною комісією зі зв'язку США (FCC) заявки Starlink Mobile на розгортання супутникового угруповання другого покоління Gen2.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дозвіл передбачає можливість запуску 15 000 нових супутників. За даними, наведеними в матеріалі TechRadar, вони можуть забезпечити більш ніж у 100 разів більшу пропускну здатність порівняно з нинішнім поколінням супутників.

Це має створити основу для швидкісного мобільного зв'язку в різних частинах світу. Водночас сам дозвіл на розгортання супутників не означає, що вся система вже готова до роботи. Для реалізації планів компанії потрібно запустити апарати та забезпечити їхню взаємодію з іншими елементами мережі. SpaceX також розраховує на наземну інфраструктуру. Йдеться про базові станції, антени та інші об'єкти, які допомагатимуть передавати сигнал і забезпечувати надійне з'єднання для користувачів.

Чому супутників недостатньо для конкуренції з операторами?

Попри амбітні заяви SpaceX, експерти застерігають від передчасних висновків. Придбання частот у діапазоні 800 мегагерців розширює можливості Starlink Mobile, але наявного спектра може бути недостатньо для повноцінного покриття великих міст.

Тім Фаррар, експерт телекомунікаційної галузі з TMF Associates, у коментарі CNBC зазначив, що ця угода посилює конкуренцію між SpaceX і традиційними мобільними операторами. Водночас він наголосив на обмеженості придбаного спектра.

Це додає пального до боротьби між SpaceX і мобільними операторами, але спектра все ще дуже мало, а для надійного проникнення сигналу в будівлі в міських районах SpaceX доведеться розгортати наземні вежі, – пояснив Фаррар.

Отже, для стабільного зв'язку в густонаселених районах компанії, ймовірно, знадобляться додаткові частоти та значні інвестиції в інфраструктуру на землі. Саме ці витрати можуть стати однією з головних перешкод на шляху до масштабування сервісу.

Чи загрожує Starlink Mobile AT&T, T-Mobile і Verizon?

Наразі рано говорити про швидку появу нового мобільного оператора, який зможе на рівних конкурувати з AT&T, T-Mobile і Verizon. Розвиток Starlink Mobile залежатиме від того, наскільки швидко SpaceX зможе розширити супутникове угруповання, отримати додатковий спектр і побудувати необхідну наземну інфраструктуру.

Водночас дії компанії свідчать, що мобільний зв'язок став для неї серйозним стратегічним напрямом. Поєднання супутникових технологій із наземними мережами може змінити правила конкуренції на телекомунікаційному ринку. Традиційні оператори поки мають значну перевагу завдяки наявній інфраструктурі та спектру. Однак якщо SpaceX вдасться реалізувати свої плани, мобільним компаніям доведеться активніше враховувати супутникові технології у власних стратегіях розвитку.