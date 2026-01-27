Starlink на вражеских дронах: как Россия обходит санкции и масштабирует использование технологии

Российские военные перешли от единичных экспериментов к массовому оснащению беспилотников терминалами Starlink. Это позволяет врагу обеспечивать стабильное управление дронами даже под воздействием систем радиоэлектронной борьбы.

О системном использовании спутниковой связи на ударных аппаратах рассказало сообщество InformNapalm. Журналисты отмечают, что такой подход значительно повышает эффективность террористических атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Какие именно дроны "прокачивают" старлинком?

Начиная с 2024 года, оккупанты начали интегрировать терминалы Starlink в свои воздушные системы для передачи данных в реальном времени и увеличения дальности атак.

На сегодня спутниковое оборудование зафиксировано на нескольких типах БПЛА:

дальнобойных дронах-камикадзе Shahed ( Герань ) с радиусом действия до 2000 километров,

( ) с радиусом действия до 2000 километров, тактических аппаратах "Молния" (50 – 60 километров),

(50 – 60 километров), и дронах BM-35, преодолевающих до 500 километров.

Дроны которые Россия снарядила старлинками:



Дроны Shahed, "Молния" и ВМ-35 / Фото с ресурса ГУР War Sanctions

Стоит добавить, что именно ВМ-35 активно применялись во время ударов по Днепру и Одессе в январе 2026 года. Тактические дроны со Starlink Mini с конца 2025 года использует российское подразделение "Рубикон".

Россия масштабирует решение

Масштабирование технологии подтверждает расследование западных журналистов издания Der Spiegel, которые ссылаются на данные аналитиков ISW, мониторинг экспертов по радиоэлектронной борьбе, а также на информацию от ГУР МОУ. Впрочем это далеко не новость, ведь Россия активно масштабирует любые удачные для них решения.

Но где же Россия берет оборудование для масштабирования такого решения, если она под жесткими санкциями?

Как работают схемы скрытого импорта?

Поскольку официальных поставок в Россию нет, враг использует уже проверенный и рабочий, к сожалению, инструмент – схемы параллельного импорта через третьи страны. Терминалы активируют через иностранные аккаунты и легализуют с помощью фиктивных деклараций. В частности, зафиксировано маршруты через ОАЭ в Кыргызстан, откуда оборудование попадает в Россию.



Фиктивные декларации и схемы помогают России получить старлинки и другое оборудование / Фото InformNapalm

Ключевым элементом маскировки является манипуляция таможенной классификацией. В документах Starlink часто обозначают как "роутеры и адаптеры" или используют код HS 87089900, что соответствует обычным автозапчастям. Такая стратегия позволяет накапливать партии техники для военных нужд, избегая внимания органов, которые должны контролировать ввоз таких товаров.

Но как с этим бороться?

И хотя российские схемы наработаны и эффективны, они не остаются незамеченными. Для решения этой проблемы можно принять меры и журналисты InformNapalm рекомендуют следующие решения:

Установить жесткий контроль за экспортом спутникового оборудования в страны-транзитеры.

Провести полный аудит терминалов, поставленных в хабы реэкспорта, и идентифицировать их фактических владельцев.

Ввести технические блокировки со стороны компании SpaceX для устройств, работающих в зоне боевых действий со стороны агрессора.

Наладить координацию между таможенниками и производителями для разоблачения грузов, замаскированных под запчасти.

Стоит также добавить, что спутниковая связь на вражеских дронах перестала быть гражданской технологией. Поэтому Starlink уже давно превратился в инструмент войны против мирного населения. Сама компания Илона Маска, к сожалению, не идет на встречу. Она неоднократно ссылалась на невозможность определения и отключения отдельных терминалов, хотя технически это реализовать возможно – было бы желание.

Россия готовит собственный Starlink

Хотя и с отставанием и многочисленными переносами, однако Россия не стоит на месте и готовится развить на орбите Земли собственный аналог Starlink. К счастью, пока дела у них идут плохо. Недавно там перенесли запуск спутников "Рассвет" ссылаясь на проблемы с производством сателлитов.

Впрочем финансирование проекта составляет более 5,5 миллиардов долларов, а на орбите пока развернуто только шесть спутников. В рамках этого проекта Россия пока страдает из-за низких темпов продвижения и большой зависимости от иностранных компонентов и технологий.